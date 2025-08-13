Свят

Британец инцидентно засне НЛО, докато снимаше кучето си

13 август 2025, 11:59
Източник: iStock/Getty Images

Б ританец засне случайно възможно НЛО, докато правеше видеоклип на кучето си, съобщават местни медии, съобщи New York Post

40-годишният Андрю Клифтън разхождал своя петгодишен лабрадор Даш в района на Малвърн Хилс, близо до Уорчестър, на 2 август. Докато хвърлял фризби на любимеца си, в небето се появил странен обект, разказва Gloucestershire Live.

На видеото, заснето в нормална скорост, се вижда как нещо прелита бързо под облачното небе – толкова кратко, че едва се забелязва с невъоръжено око. Но при повторение на забавен каданс, обектът изглежда с цилиндрична форма, наподобяващ ракета, със синкав „връх“ в задната част.

Клипът беше публикуван във фейсбук група за наблюдения на НЛО и в платформата X, където вече е събрал над 7 милиона гледания, съобщава SWNS.

Докато някои зрители са убедени, че става дума за извънземна технология, самият Клифтън има съмнения. Той смята, че може да става дума за високотехнологичен военен обект.

Не е изключено това да е свързано с близката база на Кралските военновъздушни сили, разположена в района на Уорчестър.

Източник: New York Post    
НЛО Видео Британец Малвърн Хилс Уорчестър Куче Военен обект Цилиндричен обект ВВС база Забавен каданс
