Британец инцидентно засне НЛО, докато снимаше кучето си

Б ританец засне случайно възможно НЛО, докато правеше видеоклип на кучето си, съобщават местни медии, съобщи New York Post.
40-годишният Андрю Клифтън разхождал своя петгодишен лабрадор Даш в района на Малвърн Хилс, близо до Уорчестър, на 2 август. Докато хвърлял фризби на любимеца си, в небето се появил странен обект, разказва Gloucestershire Live.
🧃 UFO captured in slow motion over Malvern Hills, (Western UK 🇬🇧) pic.twitter.com/Dnnxe9lFdl— 💭 think tank (@528vibes) August 7, 2025
На видеото, заснето в нормална скорост, се вижда как нещо прелита бързо под облачното небе – толкова кратко, че едва се забелязва с невъоръжено око. Но при повторение на забавен каданс, обектът изглежда с цилиндрична форма, наподобяващ ракета, със синкав „връх“ в задната част.
Клипът беше публикуван във фейсбук група за наблюдения на НЛО и в платформата X, където вече е събрал над 7 милиона гледания, съобщава SWNS.
🚨UFO Captured Over Malvern Hills UK 5th August 2025— Skywatch Signal (@UAPWatchers) August 7, 2025
Andrew Clifton was walking his dog (August 5, 2025) in the Malvern Hills, a range of hills in western England. He was filming short clips with his phone while throwing a popular frisbee toy for his pet. When he got back home… pic.twitter.com/jgthCBBt1S
Докато някои зрители са убедени, че става дума за извънземна технология, самият Клифтън има съмнения. Той смята, че може да става дума за високотехнологичен военен обект.
Не е изключено това да е свързано с близката база на Кралските военновъздушни сили, разположена в района на Уорчестър.