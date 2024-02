Хилари Суонк разкри имената на близнаците си

А мериканската актриса Хилари Суонк разкри на 14 февруари имената на децата си в Instagram.

Хилари Суонк се възползва от Деня на влюбените, за да разкрие имената на децата си, десет месеца след раждането им. На снимката, публикувана в социалната мрежа, малчуганите са заснети в гръб, прикрити под бяла шапка. "Ая" и "Ом" са изписани с листа върху пясъка.

"Какъв по-добър ден да споделя имената на двете си малки любови с вас?" - пише тя, преди да попита последователите си: "Кой друг има бебета, които мислят, че пясъкът се яде?"

#HilarySwank reveals the names of her twins and we can't get over it🥹. https://t.co/wRLxLjAg2W pic.twitter.com/KBU9vzgpCJ