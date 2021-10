Грета Тунберг пее и танцува, тълпата полудя (Видео)

Т я никога не се е срамувала да извиси гласа си в подкрепа на околната среда. Сега се оказва, че активистката Грета Тунберг обича да го прави и по по-музикален начин.

В онлайн пространството се появи видео,

на което 18-годишната Грета пее и танцува на сцената, давайки старта на глобална поредица от концерти, за да повиши осведомеността за изменението на климата.

В събота активистката се развихри на хита на Рик Астли от 80-те години на миналия век Never Gonna Give You Up. Шведката се качи на сцената в Стокхолм, а

тълпата направо полудя, когато тя запя.

Събитието беше първото от поредицата от 19 световни концерта, наречени Climate Live 2021, които имат за цел да повишат осведомеността и да окажат натиск върху световните лидери преди Cop26, глобалната конференция по климата, която ще се проведе в Глазгоу, Шотландия през ноември.

Самият Рик Астли поздрави Грета Тунберг за изпълнението на хита му като сподели кадри от него в социалната мрежа Туитър.