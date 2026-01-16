България

Зеленски: Украински екип замина за САЩ да преговаря за гаранции за сигурност

Украински официални лица заявиха, че страната ще се нуждае от 800 милиарда долара за следвоенното си възстановяване

16 януари 2026, 18:05
Зеленски: Украински екип замина за САЩ да преговаря за гаранции за сигурност
У краинска делегация вече е на път за Съединените щати, където са насрочени срещи с представители на администрацията на американския президент с цел засилване на сътрудничеството в политиката и сигурността, съобщи днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Укринформ и Ройтерс.

Зеленски каза, че украинският екип ще преговаря в САЩ за гаранции за сигурност и пакет за възстановяване след войната, изразявайки надежда документите да бъдат подписани по време на Световния икономически форум в Давос следващата седмица.

Екипът на Киев се надява също така в хода на преговорите да получи яснота от Вашингтон за руската позиция по отношение на подкрепяните от САЩ дипломатически усилия за прекратяване на войната, посочи Зеленски на обща пресконференция с чешкия президент Петър Павел в Киев.

Зеленски ще обсъди с Тръмп гаранциите за сигурност за Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред Ройтерс по-рано тази седмица, че може да се срещне със Зеленски на Световния икономически форум - среща, която украинският лидер публично е поискал.

Зеленски заяви, че "Украйна е завършила своята част от работата по документите, очертаващи "пакет за просперитет", за да бъдат отключени средства за скъпоструващото следвоенно възстановяване на Украйна, както и по американските гаранции за сигурност, предназначени да спрат бъдеща руска атака.

Украински официални лица заявиха, че страната ще се нуждае от 800 милиарда долара за следвоенното си възстановяване.

Тръмп, който често е критикувал Зеленски, заяви вчера, че Русия е готова за мирно споразумение и че вижда украинския лидер като пречка за мира, оценка, която е в ярък контраст с тази на европейските съюзници, посочва Ройтерс.

Преговорите за мир: Украйна предава на САЩ преработения план

Вашингтон оказва натиск върху Украйна да се съгласи на рамков мирен договор, който след това ще представи на Москва, докато Киев и европейските му съюзници се опитват да гарантират, че Украйна няма да бъде отново атакувана от Русия в бъдеще.

Зеленски днес заяви, че Русия бави мирните усилия и посочи последните удари на Москва по енергийната система на Украйна като доказателство за "истинските намерения на Москва".

"Всяка от тези атаки срещу нашия енергиен сектор и нашите градове ясно показва истинските интереси и намерения на Русия: те не се интересуват от споразумения, а от по-нататъшното унищожаване на Украйна", написа той в социалните мрежи след пресконференцията.

Източник: БТА, Пламен Йотински    
Украинска делегация САЩ Володимир Зеленски Гаранции за сигурност Следвоенно възстановяване Мирни преговори Доналд Тръмп Русия Икономически форум Политическо сътрудничество
