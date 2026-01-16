Свят

Киев: Два милиона украинци са избягали от военна служба

Това са зашеметяващи цифри, които разкриват дълбоката криза, засягаща украинските военни сили от началото на руската агресия

16 януари 2026, 16:13
Киев: Два милиона украинци са избягали от военна служба
Източник: iStock

Е два настанил се начело на Министерството на отбраната, 35-годишният Михаил Федоров разкри една реалност, за която Киев рядко говори публично.

На 14 януари той призна, че около два милиона украинци са избягали от военна служба, а близо 200 000 войници към днешна дата са в отпуск без официално разрешение. Това са зашеметяващи цифри, които разкриват дълбоката криза, засягаща украинските военни сили от началото на руската агресия.

Тази откровеност контрастира с обичайната предпазливост на правителството на Зеленски по въпроса за човешките ресурси. Тя идва в момент, когато армията се сблъсква с изтощителна война и засилване на руските удари, а мирните преговори са в застой. Пред украинския парламент бившият министър на цифровата трансформация се показа проактивен.  Той обеща да проведе реформа на военната институция и да премахне дисфункциите, "които са се натрупали през годините“, особено в областта на обучението и командването.

"По-добре в затвора, но да съм жив"

Правната рамка обаче вече е строга, както подробно описва Business Insider. При военно положение всяко неразрешено отсъствие от повече от три дни се наказва с пет до десет години затвор. В случай на дезертиране войникът може да получи до дванадесет години лишаване от свобода. Тежките наказания очевидно не са били достатъчни, за да се спре това явление.

Между февруари 2022 г. и септември 2025 г. прокуратурата на Украйна е образувала над 235 000 наказателни производства за неразрешено отсъствие, както и 53 000 за дезертиране, според независимия разследващ медиен орган Ukrainska Pravda. За сравнение, според различни исторически оценки, американската и британската армии са регистрирали около 150 000 подобни случая през цялата Втора световна война.

Източник: istock
  • Войници на фронта от няколко години

Докато силите на Владимир Путин засилват мащабните си удари, украинската армия се мъчи да поднови личния си състав на фронта. Президентът Володимир Зеленски оценява общия брой на ангажираните военни на около 880 000.

Общия брой на ангажираните военни. Липсата на подкрепления пречи на успеха на операциите и подкопава морала на войските: някои подразделения държат позициите си на предната линия от няколко години, без период за възстановяване или възможност да се съберат със семействата си.

Теоретично всички украински мъже на възраст от 25 до 60 години могат да бъдат мобилизирани. На практика хиляди от тях са избягали в чужбина, често незаконно. Предвид тази реалност, Михаил Федоров обяви стартирането на одит, чиято цел е да определи как въоръжените сили могат да станат по-ефективни при постоянен брой на личния състав.

Кличко: Украйна с остър недостиг на войници, хиляди мъже бягат

Сред приоритетите му е укрепването на бригадите с дронове, сектор, който е станал от решаващо значение в съвременната война, но който страда от остра липса на персонал. „Днес 50-те най-добри единици от 400-те, ангажирани с дроните, нанасят 70% от щетите на врага“, уверява той. „Представете си потенциала на отбранителните сили, ако помогнем на останалите 350 да се развият.“

Въпреки това близкото бъдеще изглежда мрачно за Киев. Министърът на отбраната предупреди, че военните ресурси ще се свият. Бюджетът за отбрана за 2026 г. възлиза на 300 милиарда украински гривни (около шест милиарда евро), което е значително по-малко в сравнение с предходната година. Това подхранва опасенията относно способността на Украйна да поддържа вече изтощителните военни действия. 

Източник: БГНЕС    
Михаил Федоров Криза в украинската армия Избягване на военна служба Дезертьорство Недостиг на персонал Реформа в отбраната Бригади с дронове Военен бюджет Руска агресия Мобилизация
Последвайте ни

По темата

Разлистваме „домовата книга“: Кой може да стане служебен премиер

Разлистваме „домовата книга“: Кой може да стане служебен премиер

Милиардерът Лари Елисън бързо преименува яхтата си след ужасяващо откритие за нейното име

Милиардерът Лари Елисън бързо преименува яхтата си след ужасяващо откритие за нейното име

Обраха инкасо автомобил в Ихтиман

Обраха инкасо автомобил в Ихтиман

Добавките, които не бива да приемате с кафе – буквално ги „пускате в тоалетната“

Добавките, които не бива да приемате с кафе – буквално ги „пускате в тоалетната“

Затягат контрола за отпускане на пенсии и обезщетения

Затягат контрола за отпускане на пенсии и обезщетения

pariteni.bg
10 явни знака, че кучето ви е уплашено

10 явни знака, че кучето ви е уплашено

dogsandcats.bg
Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена
Ексклузивно

Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена

Преди 10 часа
Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда
Ексклузивно

Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда

Преди 11 часа
Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп
Ексклузивно

Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп

Преди 10 часа
<p>Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания</p>
Ексклузивно

Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания

Преди 10 часа

Виц на деня

Ако обичаш някого, пусни го на свобода. Ако след това се върне, значи никой друг не го е искал.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Враг на “Хамас” се завръща в Газа

Враг на “Хамас” се завръща в Газа

Свят Преди 24 минути

Много палестинци, независимо от политическата си ориентация, бяха изненадани от появата на Сами Насман

Скандал в Украйна: Обвиниха Юлия Тимошенко в предлагане на подкупи

Скандал в Украйна: Обвиниха Юлия Тимошенко в предлагане на подкупи

Свят Преди 49 минути

Антикорупционният съд реши: Тимошенко е на свобода срещу 33 млн. гривни

<p>Закриват антикорупционната комисия, реши на първо четене правната комисия</p>

На първо четене: Правната комисия прие законопроекта за закриване на КПК

България Преди 1 час

Проверките за незаконно имущество и конфликт на интереси се възлага на Сметната палата

Трус разлюля Охрид и Струга

Трус разлюля Охрид и Струга

Свят Преди 2 часа

Епицентърът на труса е на територията на Република Албания

Путин обсъди ситуацията в Близкия изток с представители на Израел и Иран

Путин обсъди ситуацията в Близкия изток с представители на Израел и Иран

Свят Преди 2 часа

Путин и Нетаняху са се договорили двустранните контакти на различни равнища да продължат

Литва обвини руското военно разузнаване в координиран палеж

Литва обвини руското военно разузнаване в координиран палеж

Свят Преди 2 часа

Москва многократно е отричала обвиненията

<p>Песков: Русия смята Гренландия за датска територия</p>

Дмитрий Песков: Русия смята Гренландия за датска територия

Свят Преди 2 часа

Москва каза, че е недопустимо Западът да продължава да твърди, че Русия и Китай застрашават Гренландия

Борисов с нападка срещу Радев: Президентът е като часовник с кукувичка

Борисов с нападка срещу Радев: Президентът е като часовник с кукувичка

България Преди 2 часа

"Чухте ли срещу кризата с боклука да каже нещо срещу любимия си кмет Терзиев, но срещу правителството - всеки ден", отбеляза лидерът на ГЕРБ

БСП: Ще настояваме единствено машините да вадят протокол и отрязъците да се броят

БСП: Ще настояваме единствено машините да вадят протокол и отрязъците да се броят

България Преди 2 часа

Сегашните машини не трябва да останат само принтери, а да се върнат в пълната им функционалност, каза Атанас Атанасов

<p>Грипната вълна в Софийско -&nbsp;заболеваемостта расте</p>

Заболеваемостта от грип в Софийска област над средната за страната

България Преди 2 часа

Болните са 133 на 10 000 души, но е значително под епидемичния праг за областта от 288 на 10000

Каролайн Левит

Сблъсък в Белия дом: Каролайн Ливит нарече репортер „ляв наемник“

Свят Преди 3 часа

Сблъсък между прессекретаря на Белия дом Каролайн Ливит и репортер относно убийството на жена от Минеаполис от агент на имиграционните служби (ICE) стана вирусен в социалните мрежи

<p>Частично бедствено положение в Асеновград</p>

Заради водната криза: Частично бедствено положение в Асеновград

България Преди 3 часа

Аварийната ситуация настъпи внезапно, като доведе до ограничаване питейното водоснабдяване на част от домакинствата в града

<p>След трагедията в кв. &quot;Свобода&quot;: Малкият навик, който може да спаси дома ви от пожар</p>

След трагедията в кв. "Свобода": Зарядните за телефон крият риск от прегряване и пожар

Любопитно Преди 3 часа

Това потенциално може да доведе до прегряване по всяко време, особено при по-стари модели, които може да са повредени или с лошо качество

<p>Съставиха акт на Терзиев&nbsp;заради кризата с боклука</p>

РЗИ - София състави акт на Васил Терзиев заради кризата с боклука

България Преди 3 часа

От октомври в РЗИ са постъпи над 30 сигнала от граждани

Жена се събуди с питон на гърдите си

Жена се събуди с питон на гърдите си

Свят Преди 3 часа

„Беше толкова голям, че въпреки че беше свит върху мен, част от опашката му все още беше извън щората“, сподели жената

Арестуваха бивш играч на Левски за наркотици

Арестуваха бивш играч на Левски за наркотици

България Преди 3 часа

Найджъл Робърта е арестуван в Белгия по време на сделка за наркотици

Всичко от днес

От мрежата

Четири неща, които стресират домашната ви котка

dogsandcats.bg

Страда ли котката ми от алергия?

dogsandcats.bg
1

Караме ски на Мальовица и над Якоруда

sinoptik.bg
1

Спасиха куче от замръзналия Дунав

sinoptik.bg

Тита и Гери-Никол се събраха след 10 години (ВИДЕО)

Edna.bg

"Всеки ден тежи като цяло десетилетие": Селин Дион с разтърсващо послание към Рене Анжелил

Edna.bg

Арбелоа разказа анекдот и обяви: Хората търсят човек, когото да обвинят

Gong.bg

От ЦСКА с информация за Любо Пенев, събрани са 20 000 лева

Gong.bg

РЗИ - София състави акт на Васил Терзиев заради кризата с боклука

Nova.bg

Грипната епидемия в Добрич: Противоепидемичните мерки влизат в сила от понеделник

Nova.bg