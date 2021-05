Грета Тунберг: Това предизвика ковид-19, спрете

Ш ведската екоактивистка Грета Тунберг се обяви за промяна в начина на производство и консумация на храни, за да бъдат решени три проблема: въглеродните емисии, появата на болести и страданието на животните, съобщава БТА.

Тунберг публикува посланието си в Туитър, където заявява, че негативните ефекти на сегашното селско стопанство, сред които са климатичните изменения и появата на заразни болести като ковид-19, ще бъдат преодолени, ако се промени начинът на производство и консумация на храни.

"Връзката ни с природата е нарушена. Връзките обаче могат да се променят", казва Тунберг във видеоклипа, публикуван по случай Международния ден на биологичното разнообразие. "Следващата пандемия може да бъде много, много по-лоша, но ние можем да се променим".

Фокусът върху селското стопанство и връзката му с климатичните изменения и пандемиите е нов мотив в изказванията на Тунберг, която обикновено насочва вниманието си върху бездействието на политиците и въглеродните емисии от употребата на изкопаеми горива.

"Климатичната криза, екологичната криза и здравната криза са свързани", изтъква младата активистка.

Според Тунберг предаването на болести от животните на хората се дължи на неправилни селскостопански методи. Ако диетата е базирана на растенията, това може да предотврати изпускането в атмосферата на до осем милиарда тона въглероден диоксид всяка година.

Световната здравна организация смята, че коронавирусът, който причини пандемията от ковид-19, вероятно е бил предаден от прилепи на човека посредством друго животно. Учени отчитат, че 60 процента от заразните болести, появили се от 1990 до 2004 г., са предадени на хората от животни.

Освен това по целия свят се засилват исканията за намиране на алтернатива на месото заради притеснения, свързани със здравето на животните, биологичното разнообразие и състоянието на околната среда.

"83% от обработваемата земя по света се използва за отглеждане на животни, които обаче дават само 18% от храната, консумирана от хората", посочва Тунберг. "Произвеждаме храна като отглеждаме храни, за да храним с тях животни, които да изядем. Ако продължаваме така ще останем без обработваема земя и храна".

"Ако преминем на диета, базирана на растения, ще можем да се изхранваме от далеч по-малко земя и природата ще може да възстанови", смята Тунберг. Тя призова хората да спрат да водят "война с природата".

