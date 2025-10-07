Любопитно

Младите необвързани се отказват от срещи поради тази шокираща причина

Проучването разкри, че почти 1 на 4 души са казали, че биха ускорили графика на връзката си и биха играли „къщи“ по-рано

7 октомври 2025, 10:51
Младите необвързани се отказват от срещи поради тази шокираща причина
Източник: iStock

Ц ените на всичко са толкова високи в днешно време, че не само поколението Z и милениалите не могат да си позволят да имат приятели, но сега и младите необвързани се отказват от романтиката, защото срещите са твърде скъпи, пише The Post.

43% от младите необвързани американци ходят на по-малко срещи, 37% намаляват срещите като цяло, а 33% обвиняват икономиката за колебанието си относно романтиката, според ново проучване на DatingNews.com и Института Кинси - и не можете да ги вините.

Поколението Z все още се учи как най-добре да управлява парите си – не е тайна, че много от тях са затънали в дългове – така че е разбираемо, че не искат да излизат с някого във време, когато една порция питиета и няколко предястия могат лесно да струват над 100 долара, особено в Ню Йорк.

Освен младите хора, които пропускат романтиката, за да спестят портфейлите си, тези, които са женени, чувстват натиска да живеят заедно, но не по причината, която бихте си помислили.

Проучването разкри, че почти 1 на 4 души са казали, че биха ускорили графика на връзката си и биха играли „къщи“ по-рано, отколкото биха искали да си признаят – само за да спестят пари.

Разделянето на наема, хранителните стоки и комуналните услуги може да спести много пари, особено за тези, които живеят в голям град.

„Макар че споделянето на разходите за жилище може да предложи краткосрочно облекчение, съвместното живеене предимно по икономически причини често поставя финансовото удобство пред готовността за връзка. Това може да доведе до „финансово обвързване“, при което договорите за наем и сметките, а не истинската съвместимост, обвързват партньорите, което затруднява напускането на неудовлетворяващи или нездравословни връзки“, каза Натасия Милър, сертифициран сексолог от AASECT. 

10 правила за срещи, които могат да ни създадат проблеми в чужди държави
10 снимки
среща
среща
среща
среща

„В опитите си да разрешат непосредствените финансови проблеми, двойките могат да пренебрегнат необходимото време за оценка на емоционалната и сексуалната съвместимост, като в крайна сметка рискуват далеч по-големи разходи – както емоционални, така и финансови – в бъдеще.“

И нищо от това не би трябвало да е изненада, като се има предвид, че почти половината от поколението, родено между 1997 и 2012 г., би избрало парите пред любовта .

Ако трябва да избират между романтика или финанси, почти половината от поколение Z признават, че биха предпочели да са финансово заможни, отколкото да са във връзка, според проучване за запознанства,  проведено от услугата за запознанства Tawkify.

„Парите са равни на безопасност, сигурност и свобода“, каза пред The ​​Post Бри Темпъл, главен търговски директор и главен сватовник на Tawkify.

Да приемеш бивш партньор обратно, защото е забогател, не е само въпрос на банкова сметка. Става въпрос за това какво символизира това богатство: сигурност, амбиция и може би усещане, че са се „издигнали“ след раздялата.

Източник: New York Post    
Скъпи срещи Романтика и финанси Поколение Z Млади необвързани Икономическо влияние Съвместно съжителство Финансово обвързване Пари пред любов Високи цени Дългове
Последвайте ни

По темата

Морският курорт Лозенец се наводни

Морският курорт Лозенец се наводни

„Най-красивото момиче на света“ Тилан Блондо омая Париж

„Най-красивото момиче на света“ Тилан Блондо омая Париж

Кметът и главният архитект на Несебър представиха цялата документация на

Кметът и главният архитект на Несебър представиха цялата документация на "Елените" (ВИДЕО)

Никол Кидман дебютира с нова визия на Седмицата на модата в Париж

Никол Кидман дебютира с нова визия на Седмицата на модата в Париж

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Немската авто индустрия ще съкрати близо 100 000 човека до 2030 г.

Немската авто индустрия ще съкрати близо 100 000 човека до 2030 г.

carmarket.bg
Мъгла и слънце в неделя - температури до 21°, но идва застудяване
Ексклузивно

Мъгла и слънце в неделя - температури до 21°, но идва застудяване

Преди 2 дни
Отдаваме почит на велик светец, устоял на бурите на своето време
Ексклузивно

Отдаваме почит на велик светец, устоял на бурите на своето време

Преди 2 дни
<p>Радев: РСМ е готова да ни окаже подкрепа след наводненията</p>
Ексклузивно

Радев: РСМ е готова да ни окаже подкрепа след наводненията

Преди 2 дни
Пускат движението по новия 10 км участък от АМ
Ексклузивно

Пускат движението по новия 10 км участък от АМ "Хемус"

Преди 2 дни

Виц на деня

След първия месец от брака: – Скъпи, защо мълчиш? – Пестя аргументи за следващия скандал.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Второто най-близко преминаване на астероид край Земята, регистрирано някога, току-що прелетя над Антарктида

Второто най-близко преминаване на астероид край Земята, регистрирано някога, току-що прелетя над Антарктида

Свят Преди 14 минути

Небесният обект 2025 TF, открит едва часове след като отмина планетата, е минал по-ниско от орбитата на Международната космическа станция. Макар да е бил само няколко метра в диаметър, случаят отново поставя въпроса защо човечеството често забелязва такива обекти едва след като вече са ни подминали

Тръмп потвърди, че Шон "Диди" Комбс го е помолил за помилване

Тръмп потвърди, че Шон "Диди" Комбс го е помолил за помилване

Свят Преди 34 минути

„Бях много приятелски настроен към него, разбирахме се чудесно и ми изглеждаше като симпатичен човек"

<p>Дончев: Повечето бедствия са комбинация между стихиите на природата и човешката глупост</p>

Томислав Дончев: Големият проблем в "Елените" е, че за едно място отговарят много институции

България Преди 57 минути

Повечето бедствия са комбинация между стихиите на природата и човешката глупост, отбеляза вицепремиерът

Как да спрете да купувате ненужни лекарства

Как да спрете да купувате ненужни лекарства

Свят Преди 1 час

За да избегнете „хвърлянето на пари на вятъра“, е достатъчно да промените няколко навика

<p>Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров</p>

Осъдиха на 15 години затвор банкерка, източила близо 2 млн. лева от сметки на футболиста Мартин Петров

България Преди 1 час

Софийският градски съд е наложил и конфискация на цялото ѝ имущество

Дилемата на Макрон: Франция на ръба на политически срив

Дилемата на Макрон: Франция на ръба на политически срив

Свят Преди 1 час

След оставката на Льокорню, президентът е изолиран и без ясно мнозинство. Възможностите му - от предсрочни избори до лична оставка - заплашват да пренапишат френската политическа карта

Подслушва ли Instagram разговорите ни? Защо виждаме реклами на неща, за които току-що сме говорили

Подслушва ли Instagram разговорите ни? Защо виждаме реклами на неща, за които току-що сме говорили

Технологии Преди 1 час

Ръководителят на Instagram обясни, че рекламите се появяват заради потребителска активност, данни от рекламодатели, интереси на приятели и обикновени съвпадения — а не защото приложението използва микрофона за подслушване

<p>Разбиха глобална престъпна мрежа във Великобритания, има задържана българка</p>

Най-големият удар срещу телефонни кражби в историята на Великобритания: Разбиха глобална престъпна мрежа

Свят Преди 1 час

От склад близо до „Хийтроу“ до улиците на Пекин: Как хиляди откраднати телефони са изнасяни от Лондон към Азия

Снимката е илюстративна

Член на екипажа на нападнат от хутите нидерландски товарен кораб почина от раните си

Свят Преди 2 часа

Плавателният съд "Минерваграхт" се е намирал в международни води в Аденския залив

Vivacom ще компенсира абонатите си в пострадалите от наводненията райони

Vivacom ще компенсира абонатите си в пострадалите от наводненията райони

Любопитно Преди 2 часа

Компенсациите ще се прилагат от месец ноември и обхващат телевизионните и интернет услугите, и фиксираните гласови услуги на телекома

Директорът на ЕЦБ с предупреждение към ЕС за замразените руски активи

Директорът на ЕЦБ с предупреждение към ЕС за замразените руски активи

Свят Преди 2 часа

Всяко решение трябва да съответства на международното право, отбеляза Кристин Лагард

Изберете си кауза… Как да променим света? И себе си!

Изберете си кауза… Как да променим света? И себе си!

Малките неща Преди 2 часа

Малки крачки към по-добър свят - защото “няма начин да няма начин”

<p>Медицински хеликоптер се разби&nbsp;в Сакраменто, трима са критично ранени</p>

Медицински хеликоптер се разби на магистрала в Сакраменто, трима души са с опасност за живота

Свят Преди 2 часа

Хеликоптерът беше превозил пациент до болница и се връщаше към мястото, от което беше изпратен, когато изпита „авария във въздуха“

Владимир Путин на 73: Рожден ден в работна обстановка и под знака на войната

Владимир Путин на 73: Рожден ден в работна обстановка и под знака на войната

Свят Преди 2 часа

На най-високия държавен пост той празнува за 22-ри път и за четвърти в условията на война с Украйна

В Павликени задържаха мъж, издирван от властите в Германия

В Павликени задържаха мъж, издирван от властите в Германия

България Преди 2 часа

На 6 октомври вечерта в около 22:00 часа в жилище в Павликени е извършена проверка на 40-годишен местен жител

<p>Тежка катастрофа&nbsp;на пътя София - Варна, млад мъж загина на място</p>

Млад мъж загина на място при катастрофа на пътя София - Варна

България Преди 2 часа

Ударили са се лек и товарен автомобил, насрещно движещи се

Всичко от днес

От мрежата

10 породи кучета, които са родени лидери

dogsandcats.bg

Настроението на котките влияе ли се от времето

dogsandcats.bg
1

Проливни дъждове в следващите 48 часа

sinoptik.bg
1

Ккво да правим при наводнение

sinoptik.bg

Подигра ли се Меган Маркъл с паметта на принцеса Даяна? (ВИДЕО)

Edna.bg

Синът на Аня Пенчева се сгоди (СНИМКИ)

Edna.bg

Бивш селекционер на България посочи отбор №1 в Европа в момента

Gong.bg

Ръководството на Добруджа реши бъдещето на Атанас Атанасов

Gong.bg

Наводнение в морския курорт Лозенец (ВИДЕО)

Nova.bg

Свлачище затвори пътя Асеновград-Смолян

Nova.bg