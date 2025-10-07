Младите необвързани се отказват от срещи поради тази шокираща причина

Ц ените на всичко са толкова високи в днешно време, че не само поколението Z и милениалите не могат да си позволят да имат приятели, но сега и младите необвързани се отказват от романтиката, защото срещите са твърде скъпи, пише The Post.

43% от младите необвързани американци ходят на по-малко срещи, 37% намаляват срещите като цяло, а 33% обвиняват икономиката за колебанието си относно романтиката, според ново проучване на DatingNews.com и Института Кинси - и не можете да ги вините.

Поколението Z все още се учи как най-добре да управлява парите си – не е тайна, че много от тях са затънали в дългове – така че е разбираемо, че не искат да излизат с някого във време, когато една порция питиета и няколко предястия могат лесно да струват над 100 долара, особено в Ню Йорк.

Освен младите хора, които пропускат романтиката, за да спестят портфейлите си, тези, които са женени, чувстват натиска да живеят заедно, но не по причината, която бихте си помислили.

Проучването разкри, че почти 1 на 4 души са казали, че биха ускорили графика на връзката си и биха играли „къщи“ по-рано, отколкото биха искали да си признаят – само за да спестят пари.

Разделянето на наема, хранителните стоки и комуналните услуги може да спести много пари, особено за тези, които живеят в голям град.

„Макар че споделянето на разходите за жилище може да предложи краткосрочно облекчение, съвместното живеене предимно по икономически причини често поставя финансовото удобство пред готовността за връзка. Това може да доведе до „финансово обвързване“, при което договорите за наем и сметките, а не истинската съвместимост, обвързват партньорите, което затруднява напускането на неудовлетворяващи или нездравословни връзки“, каза Натасия Милър, сертифициран сексолог от AASECT.

„В опитите си да разрешат непосредствените финансови проблеми, двойките могат да пренебрегнат необходимото време за оценка на емоционалната и сексуалната съвместимост, като в крайна сметка рискуват далеч по-големи разходи – както емоционални, така и финансови – в бъдеще.“

И нищо от това не би трябвало да е изненада, като се има предвид, че почти половината от поколението, родено между 1997 и 2012 г., би избрало парите пред любовта .

Ако трябва да избират между романтика или финанси, почти половината от поколение Z признават, че биха предпочели да са финансово заможни, отколкото да са във връзка, според проучване за запознанства, проведено от услугата за запознанства Tawkify.

„Парите са равни на безопасност, сигурност и свобода“, каза пред The ​​Post Бри Темпъл, главен търговски директор и главен сватовник на Tawkify.

Да приемеш бивш партньор обратно, защото е забогател, не е само въпрос на банкова сметка. Става въпрос за това какво символизира това богатство: сигурност, амбиция и може би усещане, че са се „издигнали“ след раздялата.