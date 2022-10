Генетичен обрат: Средновекавната чума е оформила нашия имунитет

П редшествениците ни през Средновековието са ни оставили биологическо наследство - гените, които са им помогнали да оцелеят по време на епидемията от чума и са ни направили по-податливи на някои заболявания днес, съобщи Асошиейтед прес, предадено от БТА.

"Геномът ни днес е отражение на цялата ни еволюционна история", при която хората се адаптират към различни бацили, каза Луис Барейро, старши автор на изследването. Някои, като например причинителят на бубонната чума, имат огромно въздействие върху имунните ни системи.

