Учени откриха ДНК на 1 млн. години на морското дъно в Антарктика

Д НК от древни микроорганизми, някои от които датират от преди около 1 милион години, са открита под морското дъно в Антарктика. Намерената ДНК-проба е най-старата, откривана някога, от седименти на морското дъно, показва ново проучване.

Ценната находка е открита абсолютно случайно при други разкопки на 178 метра под морското дъно в Антарктида. То е било част от проучване от 2019 г., ръководено от Международната програма за изучаване на морето Скотия /море от акваторията на Атлантическия сектор на Южния океан/, на север от континенталната част на Антарктика. Резултатите от проучването са публикувани в списанието Nature Communications.

Досега най-старата sedaDNA, която беше намерена на Антарктида, датира отпреди около 650 000 години.

Учените не са сигурни към кой вид принадлежи новооткритата ДНК, въпреки че определено е от еукариот - което означава, че идва от животно, растение или гъби, а не от бактерия или вирус.

We might not have extracted dinosaur DNA from a mosquito yet, but... 🦕

A team of scientists has retrieved million year-old DNA from deep sea sediments north of Antarcticahttps://t.co/nQJnsSKkrS