Gen Z прави бизнес: 30 младежки стартъпа се борят за короната на България

Н а 10 юни 2026 г. в София ще бъдат обявени победителите в едно от най-мащабните събития за младежко предприемачество у нас – националния конкурс „Най-добър младежки стартъп в България 2026“. Организиран от Фонда на фондовете под патронажа на Министъра на иновациите и дигиталната трансформация, конкурсът събра рекорден брой участници – 333 екипа, като 30 от тях стигнаха до финала.

Това са проектите на Generation Z – младежи на възраст между 18 и 29 години, които не просто следват трендовете, а сами ги създават. От AI решения и зелени технологии до умни услуги за ежедневието и социални инициативи – те показват как новото поколение прави бизнес с мисъл за бъдещето, устойчивост и реална добавена стойност.

Източник: Най-добър младежки стартъп на България

Финалистите се състезават в три категории:

Business Stars – практически бизнес идеи с потенциал за бързо развитие (от платформи за споделени паркоместа и смарт визитки до приложения за финансова грамотност и EV зарядни сесии);

– практически бизнес идеи с потенциал за бързо развитие (от платформи за споделени паркоместа и смарт визитки до приложения за финансова грамотност и EV зарядни сесии); Future Unicorns – технологични стартъпи с глобален потенциал (AI гласови агенти, инструменти за защита на интелектуална собственост, персонализирани AI решения и др.);

– технологични стартъпи с глобален потенциал (AI гласови агенти, инструменти за защита на интелектуална собственост, персонализирани AI решения и др.); SDG Dragons – проекти, ориентирани към Целите за устойчиво развитие на ООН (от системи за събиране на дъждовна вода и водоразтворими опаковки до приложения за намаляване на хранителни отпадъци).

За първи път тази година Net Info и NOVA връчват Public Spotlight Award – специално отличие, което поставя под светлините на прожекторите младежкия стартъп с най-голямо одобрение от аудиторията. Победителят ще получи ексклузивно интервю и мащабно медийно отразяване в платформите на Net Info.

Гласуването вече тече и всеки може да подкрепи своя фаворит.

Източник: Най-добър младежки стартъп на България

Как да гласувате:

Можете да гласувате единствено през приложението Nova Play, което гарантира висока степен на сигурност и достоверност на резултатите. Свалете приложението от Google Play или App Store, намерете рубриката „Най-добър младежки стартъп“ и с един клик подкрепете предпочитания проект.

→ Директен линк към категориите и гласуването: https://play.nova.bg/tvshow/startup-bulgaria-2026/662296

Можете да разгледате всички видео-представяния и на vbox7.com в рубриката „Future Builders: Best Startup 2026“: https://www.vbox7.com/beststartup2026. След всяко видео има директен линк към гласуването в Nova Play.

Крайният срок за гласуване е 9 юни 2026 г., 12:00 ч.

Подкрепете следващото поколение предприемачи – гласувайте и станете част от историята!