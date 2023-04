Разпродават личните вещи на Фреди Меркюри на търг

М ери Остин, която е една от най-старите приятелки на Фреди Меркюри, ще продаде на търг интимна колекция от 1500 предмета, принадлежащи на покойната звезда на Queen, включително някои от ръкописните му текстове и сценичните костюми.

Певецът изграждал колекцията си в продължение на 30 години и съхранявал всичко в дома си в западен Лондон. Когато умира през 1991 г., той оставя къщата и съдържанието ѝ на Мери Остин.

„Колекцията ви отвежда по-дълбоко в индивида и човека, когото познавах“, казва Остин, докато седи в огромната гостна с портрет на френския художник Тисо на стената, който беше последното произведение на изкуството, купено от Меркюри месец преди смъртта му.

Акцент в разпродажбата ще бъде ръкописният работен текст на Фреди Меркюри към един от най-великите химни на Queen, We Are The Champions, включително хармонии и акорди, написани на девет страници. Очаква се те да бъдат продадени за £200 000-300 000.

Деветнайсетгодишната Остин е на среща с китариста на Queen Браян Мей, когато за първи път среща Меркюри през 1970 г. Те заживяват заедно и остават близки дори след като той ѝ казва, че е гей. Меркюри дори казва по-късно за Остин: "Нямам толкова много хора, към които да се обърна. И единствената, ако говорим за това, е Мери."

Естествено срамежлива и сдържана, Мери Остин рядко говори публично след смъртта на Меркюри. Но той все още е огромна част от нейния живот. „Липсва ми забавлението, хуморът, неговата топлина, неговата енергия“, разсъждава тя.

Къщата, Garden Lodge, в Кенсингтън, е останала почти изцяло такава, каквато я е оставил Меркюри в продължение на три десетилетия, пълна с античните мебели, произведения на изкуството и стъкло, които е събирал, и разкошните тъкани, които е обичал.

„Харесва ми да съм заобиколен от прекрасни неща“, казва той навремето. „Искам да водя викториански живот, заобиколен от изискан безпорядък.“

Но сега Остин решава да продаде колекцията му, „защото трябва да подредя нещата си“, обяснява тя и добавя: „Дойде моментът да взема трудното решение да затворя тази много специална глава в живота си.“

Освен няколко „лични подаръка“ и снимки на двойката заедно, Мери Остин продава всичко. Така че сценичните костюми на Меркюри ще бъдат продадени, включително костюми с пайети, блестящи обувки, короната от червено кадифе и наметалото, което носеше по време на последното си турне с Queen през 80-те години.

В разпродажбата има и лични вещи. Телефонът, който държеше до леглото си, специално поръчан мраморен бар и подходящи бар столове, салфетки за коктейли с монограми, бродирани със зелено F и малък сребрист гребен за мустаци. Любимата му жилетка, носена в последния му видеоклип This are the Days of Our Lives през 1991 г., също ще бъде на търга.

Всичките 1500 предмета ще бъдат изложени в Sotheby's в Лондон през лятото в поредица от специално проектирани галерии, посветени на различен аспект от живота на Меркюри, преди да бъдат продадени през септември. Очаква се търгът да достигне над 6 милиона паунда и част от приходите ще бъдат дарени за благотворителност.