Филмовият фестивал в Кан: От "Стажантът" до "Лудия Макс" - пет филма, които да очакваме

Т азгодишното издание на филмовия фестивал в Кан започва, както винаги, с френски филм, който открива програмата, и със знаменитости на червения килим.

Леа Сейду е сред звездите във филма "Второ действие", който разказва историята на актьори, работещи по обречена на гибел филмова продукция - възхитителен начин да се даде старт на най-известния филмов фестивал в света.

Встрани от нощта на откриването, ето още пет филма, които да очакваме в Кан и които си заслужава да бъдат наблюдавани.

This year's Cannes Film Festival is getting under way with, as always, a French movie opening proceedings and celebrities lining the red carpet 📽️



Read more 👇 https://t.co/4Y5AcLfl1s — Sky News (@SkyNews) May 14, 2024

„Furiosa: Сага за Лудия Макс“

Постапокалиптично екшън приключение, предистория на "Лудия Макс: Пътят на яростта", който спечели шест "Оскар"-а и се смята за един от най-добрите екшън филми в историята. Furiosa е дело на същия режисьор, Джордж Милър, и според първите отзиви е малко по-различен от предшественика си, но също толкова брилянтен. С участието на звезди като Аня Тейлър-Джой, Крис Хемсуърт и Том Харди, филмът би трябвало да бъде чудесен начин да се даде старт на сезона на летните блокбъстъри - по кината от 24 май, така че зрителите, които не са на Френската ривиера, няма да чакат дълго.

It’s hard to overstate how immaculately crafted Furiosa: A Mad Max Saga is, both as a prequel to Mad Max: Fury Road and as a stand-alone story of how the Wasteland created a powerful character.



Our review: https://t.co/OgEjdCE4wK pic.twitter.com/wOIuUTbn8L — IGN (@IGN) May 15, 2024

Самофинансираният проект на легендарния режисьор Франсис Форд Копола се играе в конкурсната програма на фестивала. Съобщава се, че режисьорът е похарчил няколко десетилетия и повече от един милион долара собствени средства за създаването на фантастичния филм, който се описва като римска епична приказка, чието действие се развива в една въображаема съвременна Америка. Актьорският състав включва Адам Драйвър, Джанкарло Еспозито, Натали Емануел, Обри Плаза, Шиа Лабъф, Джон Войт, Лорънс Фишбърн и Дъстин Хофман - и като първи филм на Копола от 2011 г. насам, очакванията към него са големи.

"Мегаполис"

Francis Ford Coppola's 'Megalopolis' will have 5 screenings at the Cannes Film Festival. Premiere May 16th, 1pm ET and May 17th (2:30am & 5:30am ET), May 18th & 19th (5:30am). #AdamDriver #Megalopolis pic.twitter.com/2rIUnZ1ChI — Creative License 🎬 (@CreativLicense_) May 8, 2024

Самофинансираният страстен проект на легендарния режисьор Франсис Форд Копола се състезава на фестивала. Съобщава се, че режисьорът е прекарал няколко десетилетия и повече от милион долара от собствените си пари, за да направи научната фантастика, която е описана като римска епична басня, развиваща се във въображаема съвременна Америка. Съставът включва Адам Драйвър, Джанкарло Еспозито, Натали Еманюел, Обри Плаза, Шайа Лабьоф Джон Войт, Лорънс Фишбърн и Дъстин Хофман – и тъй като това е първият филм на Копола, който излиза от 2011 г. насам, очакванията за този са големи.

„Стажантът“

Тъй като Доналд Тръмп продължава да заема челните страници на вестниците в САЩ, този филм разглежда живота на бившия президент преди политиката - кариерата му в сферата на недвижимите имоти в Ню Йорк през 70-те и 80-те години. Себастиан Стан е в ролята на Тръмп, но за драмата не се знае почти нищо преди световната ѝ премиера в Кан.

Breaking:



Studiocanal buys Ali Abbasi's #Cannes2024 Competition title 'The Apprentice' starring Sebastian Stan as Donald Trump, for UK-Ireland distribution https://t.co/DrvaOxUGph pic.twitter.com/al7UDOq1Lu — Screen International (@Screendaily) May 16, 2024

Промоутърите казват, че в нея се разглеждат темите за властта, корупцията и измамата - така че сега остава да гледаме и да изчакаме, за да видим дали милиардерът има какво да каже за това, че животът му става храна за големия екран.

„Хоризонт: Американска сага“

Kevin Costner has released the first full trailer for 'Horizon: An American Saga,' his wildly ambitious four-part post-Civil War Western epic pic.twitter.com/tvT3KNhHF6 — The Hollywood Reporter (@THR) February 26, 2024

Друг страстен проект, който си проправя път към южната част на Франция, е първата половина на този двусериен уестърн, чийто съавтор, изпълнител на главната роля и режисьор е Кевин Костнър. Актьорът за пръв път предлага версия на този филм още през 1988 г., така че той се готви много преди уестърн драматичния сериал "Йелоустоун", с който е зает през последните години. Зрителите ще отидат, знаейки, че няма да разберат цялата история, а с продължителността си от 181 минути това е доста голям ангажимент - но може би не толкова голям, колкото на самия Костнър; той лично финансира филмите, чийто бюджет в момента е почти 100 млн. долара.

„Видове доброта“

Margaret Qualley is SWIMMING. KINDS OF KINDNESS. In select theaters June 21st. #KindsofKindness pic.twitter.com/L1Ijcu9rck — Searchlight Pictures (@searchlightpics) May 13, 2024

Броени месеци след като "Клети създания“" на Йоргос Лантимос спечели четири "Оскара", режисьорът събира отново бандата за нов филм с премиера в Кан, в който участват още Ема Стоун, Уилем Дафо и Маргарет Куали. Описван като "триптих-приказка", филмът разказва три истории, които са слабо свързани. Известни със своите странни истории и специфичен поглед, макар че филмите на Лантимос не са за всеки, те със сигурност не могат да бъдат обвинени в скучност. Въпреки това, тъй като от пуснатия досега тийзър трейлър не може да се разбере почти нищо, всички ще гледат към Кан, за да видят какво ще каже публиката за този филм.

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase