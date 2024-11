Фосили разкриват шокиращото съжителство на изчезнали човешки видове (СНИМКИ)

В първо по рода си откритие, фосилизирани отпечатъци в Източна Африка разриват, че два изчезнали вида човешки предшественици са живеели заедно преди около 1,5 милиона години.

Отпечатъците, открити в крайбрежната зона на езеро в басейна Туркана в Северна Кения, предоставят силно физическо доказателство за съжителството на различни хоминини в региона.

Хоминини е термин, който обозначава хората и техните изчезнали роднини след отделянето им от последния общ прародител с шимпанзетата.

"Това [проучване] доказва без никакво съмнение, че не само един, а два различни хоминина са се движели по една и съща повърхност, буквално в рамките на часове един от друг", заяви авторът на изследването, геологът Крейг Фейбел от Университета Рутгерс в Ню Джърси. "Идеята, че тези видове са съществували едновременно, може да не е нещо ново, но за първи път го демонстрираме с ясни доказателства. Това е наистина забележително."

През по-голямата част от плиоцена (преди 5,3–1,8 милиона години) и плейстоцена (преди 2,58 милиона до 11 700 години) се смята, че в източна и южна Африка са съществували различни видове хоминини. Въпреки това, поради недостатъчните фосилни доказателства, нашето разбиране за взаимодействията между тях оставало неясно.

Последното проучване, предоставя първото категорично доказателство за два вида хоминини, демонстриращи различни стилове на бипедализъм (двукрак живот) върху същата повърхност от отпечатъци. Бипедализмът е характерна черта на хоминините, която ги отличава от други примати.

Изследователският екип открил първите фосилизирани отпечатъци през 2021 г., а следващата година била изкопана цялата повърхност, разкриваща обхвата на следите. Според анализа, следите вероятно са направени от двата изчезнали вида хоминини: Homo erectus и Paranthropus boisei, които са населявали региона. Откритията показват, че тези следи са направени на около 1,5 милиона години и че двата вида са били на същото място в рамките на няколко часа.

Фейбел обясни, че присъствието на отпечатъците на една и съща повърхност, направени толкова скоро един от друг, означава, че двата вида хомини са споделяли местообитанието.

И двата вида вероятно са се движели с изправена стойка, както други хоминини. Homo erectus, считан за пряк предшественик на съвременните хора,е оцелял повече от милион години след направата на тези отпечатъци, докато Paranthropus boisei изчезнал само няколко стотин хиляди години по-късно. Въпреки това, начина, по който тези видове са взаимодействали помежду си, остава неясен. Последните резултати сочат, че двата вида са обитавали същия регион, като бреговата среда вероятно е била важна за оцеляването и на двата.

