Китайски фосил разкрива еволюцията на кожата при пернати динозаври

Н ов фосил на динозавъра от периода Креда Psittacosaurus, тревопасно животно с размер на куче и клюн като на папагал, който беше дарен на китайски университет, дойде с изненада - разкрита едва след като учените го разгледаха под ултравиолетова светлина, пише Reuters.

Фосилът е запазил големи петна от изключително добре запазена кожа, включително с нейната клетъчна структура, предоставяйки нов поглед върху еволюцията на кожата при пернатите динозаври.

(Видеото е архивно:Топ 5 на най-големите динозаври, които са бродили по Земята!)

Psittacosaurus is known as the “parrot lizard” for the unique shape of its beak. Psittacosaurus is an early ceratopsian dinosaur that lived in Asia, although it lacks the brow and nasal horns for which later ceratopsians became known. Art by Julius Csotonyi. #GalleryGlimpse pic.twitter.com/4OKH5cDuRD