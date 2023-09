Ето колко хора са живели на Земята досега

В някакъв момент някой вероятно ви е казал, че броят на живите хора на Земята в момента превишава броя на мъртвите, които някога са живели.

Може и да звучи като правдоподобна идея, но не е. Човешкото население, подхранвано от индустриализацията и подобренията в земеделието, наистина нараснало значително през последните два века, като от 1,6 милиарда през 1900 г. се е увеличило до малко над 8 милиарда днес. И някой ще си каже, че живите превъзхождаме броя на мъртвите.

Ето обаче, какво показват данните и оценките, които имаме по този въпрос.

Около 1800 г. водените записи за броя населението станали много по-добри.

„Появили са се писмени записи, организирани били преброявания, когато страните започнат да събират данъци и по този начин започнали да се водят такъв вид данни“, обясни Уенди Болдуин от Бюрото за справки на населението (PRB) пред BBC през 2012 г. Като се има предвид, че първите съвременни хора напуснали Африка преди 60 000 години, това е един доста дълъг период от време, който трябва да разгледаме.

„Средната продължителност на живота на хората живели в територията на днешна Франция по време на желязната епоха (от 800 г. пр. н. е. до около 100 г. сл. н. е.) се оценява само на между 10 или 12 години“, обясняват от PRB, в последните си публикувани оценки за населението. „При тези условия раждаемостта би трябвало да е била около 80 живородени на 1000 души, само за да може видът да оцелее. За да го поставим в перспектива, за висока раждаемост днес се смята около 35 до 45 живородени на 1000 души от населението и това се наблюдава само в някои страни от Африка на юг от Сахара."

От PRB са използвали данни за населението от различни моменти в историята и праисторията и са приложили предполагаема раждаемост (която е намалявала с времето, за да бъде отразена тенденцията за намаляващата раждаемост). Методът предоставил груба представа за броя на ражданията (и следователно на смъртните случаи).

Според изчисленията около 117 милиарда раждания са се случили от 190 000 г. пр. н. е., което далеч надхвърля живите днес - 8 милиарда души.

„Ако изобщо решим да оспорваме заключението си, може би било в посока на това, че методът ни подценява до известна степен броя на ражданията“, добавиха те. „Предположението за постоянен, а не силно променлив растеж на населението от по-ранните периоди може да подцени средните стойности на размера на населението.“