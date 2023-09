"Клети създания" спечели "Златен лъв" на филмовия фестивал във Венеция

С ъс своя набор от странни, мрачни и провокативни филми Йоргос Лантимос се утвърди като един от най-изобретателните режисьори в света, увенчан със "Златен лъв" във Венеция за феминистката преработка на "Франкенщайн" - "Клети създания".

Роден в Атина през май 1973 г., Лантимос е начело на група млади гръцки режисьори, специализирани в така наречената "странна вълна", започнала по време на икономическата криза в Гърция.

Преди да изгрее на международната сцена през 2009 г. с "Кучешки зъб ", филм за клаустрофобичния живот на две сестри и брат, затворени във вила от неработещите си родители, Лантимос се снима в телевизионни реклами и танцови клипове.

"Просто правехме всичко, което ни хрумнеше", казва Лантимос за ранните си години като режисьор, като си спомня, че е вземал назаем оборудване и реквизит и е снимал в домовете на приятели.

