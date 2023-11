Ето как най-ефективно да се извинявате на работното място

М ножество изследвания показват, че жените се извиняват много по-често от мъжете - дори когато не са направили нищо нередно. Сега обаче ново проучване показва, че поне на работното място те се извиняват погрешно.

Според изследване на учени от Университета в Аризона извинението по самоуверен, типично мъжки начин носи повече успех за жените в службата, съобщава Мейл онлайн.

В поредица от четири проучвания изследователите са помолили 800 участници от мъжки и женски пол да оценят серия от различни писмени извинения, написани от реални хора. Участниците са били помолени да преценят доколко искрено според тях е извинението и дали то би ги накарало да работят повече или по-малко с извиняващия се.

