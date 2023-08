Ето как да запазите бананите си жълти за 20 дни

Д оста обичайно е домакинствата да имат една голяма фруктиера в кухнята с различни плодове, но се оказва, че да съхранявате банани, ябълки и пъпеши заедно всъщност не е съвсем добра идея.

Ако искате да запазите плодовете си свежи за по-дълго време и да сте сигурни, че няма да се развалят бързо, трябва да помислите дали да не замените красивата купа с други по-практични начини за съхранение - като фолио и дървена закачалка.

Таш Блайт, експерт по хигиена на храните в High Speed Training, сподели някои съвети, с които да забавите покафеняването на бананите ви и да ги запазите жълти за повече от две седмици.

„Очевиден, но често пренебрегван трик за запазване на бананите свежи е да ги купувате зелени и да ги оставяте да узреят у дома. Ако търсите най-ярко жълтите банани в магазина, това означава те вече са узрели и имат по-кратък срок на годност от зелените. Също така не е желателно да държите бананите си в найлонова торбичка, тъй като това им помага да узреят по-бързо“, сподели тя.

Подобно на много плодове, бананите произвеждат етиленов газ и ако останат в запечатана торба, този газ започва да се натрупва, поради което зреят по-бързо. „Съхранявайте бананите си върху плота или някъде на стайна температура и далеч от влага и слънчева светлина“, обясни Таш. „Всяко твърде топло място също ще ускори процеса на зреене, така че избягвайте да ги държите близо до фурни и всякакви други топли уреди.“

Разделянето на бананите от чепката може да им помогне да останат свежи, тъй като предотвратява въздействието на освободеният етиленов газ от другите банани. „Етиленовият газ се отделя от стъблото на банана, така че за да забавите въздействието на газа и да избегнете прекалено бързото им узряване, можете да увиете чепката в найлонов плик или кухненско стреч фолио“, каза Таш. „Това намалява количеството газ, което ще може да достигне надолу до плодовете и следователно ще им позволи да останат свежи за по-дълго време.“

Ако не искате да разделяте бананите, може да инвестирате в продукт, познат като дървена закачалка за банани, на която, очевидно, да окачите връзка банани така да помогнете за циркулацията на въздуха и да забавите узряването. И след като плодове узреят, можете да ги приберете в хладилника, за да издържат по-дълго. „Никога не трябва да съхранявате бананите в хладилник, докато зреят, тъй като ниската температура може да се окаже пагубна за процеса на зреене“, каза Таш.

„Въпреки това, след като вече са узрели на стайна температура, поставянето им в хладилника ги прави по-дълготрайни.“ Таш посъветва да купувате напълно зелени банани, на които са им необходими около три до четири дни, за да пожълтеят, а след това, ако използвате трика с кухненското стреч фолио или найлонова торба и ги приберете в хладилника, те могат да издържат до 20 дни. Тя добави: „Не се отчайвайте от кафявата, презряла кора на банана, тъй като плодът вътре ще е останал свеж.“