Енергийните напитки - враг на децата: повишават риска от психични заболявания

У чени от Университета в Ню Касъл, Великобритания, установиха, че енергийните напитки са свързани с повишен риск от психични заболявания при децата, като тревожност, стрес и депресия, както и с рисково поведение, като употреба на наркотици и предразположеност към насилие, съобщи в. "Индипендънт".

Повишената консумация на енергийни напитки се свързва и с лош успех в училище, проблеми със съня и нездравословни хранителни навици, твърдят учените.

