Емоджита: Котките доминират, ракообразните се чувстват пренебрегнати!

Т върде много котки и недостатъчно ракообразни - сегашният набор от емоджита не представя точно степента на биоразнообразието, наблюдавано в природата, което е в ущърб на усилията за опазване на околната среда, съобщават ДПА и АФП, позовавайки се на изследването на трима италиански учени.

Тримата специалисти отправят призив за по-голямо биоразнообразие в емоджитата, след като са установили, че "дървото на живота" не е точно представено от пиктограмите.

Италианските биолози консервационисти Стефано Мамола, Матиа Фаласки и Джентиле Франческо Фичетола са категоризирали емоджитата, свързани с природата и животните, които са налични в онлайн каталога Емоджипедия. След това те са сравнили биоразнообразието им с това в реалния свят.

Като цяло те са идентифицирали емоджита, представляващи 112 организма - 92 животни, 16 растения, една гъба и един микроорганизъм.

"Наличните към момента емоджита обхващат широк спектър от животински видове, докато растенията, гъбите и микроорганизмите са недостатъчно представени", пишат биолозите в изследването си, публикувано в американското списание айСайънс (iScience).

"Подобна силна таксономична пристрастност е в съответствие с настоящото обществено съзнание за биоразнообразието, което има тенденция да дава приоритет на животните пред другите таксони."

Изследователите са установили, че по отношение на животните гръбначните (бозайници, птици, влечуги, земноводни и костни риби) са значително по-добре представени в сравнение с действителното им богатство, докато членестоногите са недостатъчно представени.

Проучването им показва, че гръбначните съставляват 76 процента от животинските емоджита.

Членестоногите - насекоми, паякообразни и ракообразни, са пропорционално слабо представени, въпреки че съществуват 1,3 милиона вида членестоноги в сравнение с едва 85 000 известни вида гръбначни животни.

Изследователите също така отбелязват, че няма емоджита, които да представят плоските червеи или нематодите, въпреки че съществуват повече от 20 000 вида Plathelminthes и също толкова видове нематоди.

