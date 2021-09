Ема Чембърлейн разбива социалните мрежи

Е ма Франсис Чембърлейн е родена на 22 май 2001 г. в Сан Бруно, Калифорния. Тя е единствено дете на Майкъл и София Чембърлейн, които се развеждат, когато тя е на 5 години. Вижте повече за младата звезда във видеото от канала Celebrity Box на VBOX7.

Чембърлейн създава своя едноименен канал в YouTube през 2016 г. Тя започва да прави влогове през втората си година в гимназията. Отнема ѝ година преди да публикува първия си видеоклип през 2017 г. След това започва да качва различно съдържание като разкази за пътувания, истории, рецепти, проекти „направи си сам“.

Първото ѝ вайръл видео „We All Owe The Dollar Store An Apology“ увеличава последователите ѝ от 4 000 до 150 000 само за месец. След това каналът ѝ в YouTube продължава да печели по около 100 000 нови абоната месечно. Днес има над 10 милиона последователи. Чембърлейн прави няколко успешни колаборации с различни ютубъри, участвайки в общи видеа с тях.

Тя печели наградата Streamy 2018 за Breakout Creator. През 2019 г. списание Time я включва в 25-те най-влиятелни личности в интернет и я обявява за пионер във влоговете, който разтърси YouTube.

Чембърлейн присъства на Седмицата на модата в Париж през март 2019 г., където си сътрудничат YouTube и Louis Vuitton. На подиума тя излиза с модела Карли Клос. Чембърлейн е на корицата на списание Cosmopolitan, а няколко модни списания, като Vogue Australia и Variety пишат статии за нея.

През декември 2019 г. тя стартира своя собствена онлайн компания за кафе, носеща името Chamberlain Coffee.

През април 2019 г. тя стартира първия си седмичен подкаст, озаглавен Anything Goes. Чембърлейн печели наградата за „Най-добър подкастър“ на 12-те награди Shorty.