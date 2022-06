"Елвис" върна краля на рока в сърцата на киноманите

Б иографичният филм за краля на рокендрола "Елвис" на Баз Лурман се изкачи на върха на боксофиса през премиерния си уикенд в Северна Америка, като събра приблизително 30,5 милиона долара в рядко срещано равенство с "Топ Гън: Маверик", съобщи наблюдателят на индустрията Exhibitor Relations.

Близо тричасовата сага на режисьора Лурман, известен с лъскави филми като "Мулен Руж!" и "Великият Гетсби", донесе почти два пъти повече приходи от средното за жанра музикална биография, заяви анализаторът Дейвид А. Грос от Franchise Entertainment Research.

Въпреки че филмът е "рискован експеримент", отчасти заради участието на Остин Бътлър в ролята на Елвис Пресли заедно с Том Ханкс в ролята на неговия експлоатиращ мениджър, полковник Том Паркър, той впечатли публиката и критиците, казва Грос.

“In my life it’s been one disappointment after the other in terms of people portraying my father… But let me just tell you something. At this point, I tell you this with all my heart, it’s been done right.”



