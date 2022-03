Кои филми да гледаме през 2022 г.?

1. Герой (A Hero), 2021 г., Драма/Трилър

Асгар Фархади Източник: Getty Images

С филма "Герой" режисьорът Асгар Фархади разказва морална приказка за млад ирански баща Рахим, който се опитва да възстанови живота си, след като изпада в конфликт с кредитор. Случайното откритие на златни монети, които Рахим незабавно връща на собственика си, изглежда довежда героят до нов живот. Но нищо не върви по план в тази болезнено тъжна история, където репутацията, общественото признание и правенето на правилното нещо никога не са прости понятия.

2. Писък (Scream), 2022 г., Ужаси/Трилър

3. Най-лошата личност на света (The Worst Person in the World), 2021 г., Романтика/Драма

"Най-лошата личност на света" Източник: Getty Images

Филмът на Йоаким Триер е романтично-комедийна драма със зашеметяващата Ренате Реинсве, която взе наградата за най-добра актриса в Кан. Тя се въплъщава в Джули - донякъде безнадеждена млада жена, която е във връзка с по-амбициозен мъж, 15 години по-възрастен от нея. Нещата стават по-сложни, когато тя среща и започва да си пада по мъж, по-близък до нейната възраст. Режисьорът, който се самоопределя като „европейски арт-хаус режисьор" каза пред Los Angeles Times, че е рискувал много с този изненадващо романтичен филм.

4. After Yang, 2021 г., Сай-фай/Драма

Колин Фарел Източник: Getty Images

Когонада, роденият в Южна Корея американски режисьор, се завръща с два забележителни проекта тази година. After Yang е адаптация на научно-фантастичен разказ с участието на Колин Фарел и Джоди Търнър-Смит.

5. Батман (Batman), 2022 г., Екшън/Приключенски филм

Робърт Патинсън Източник: Getty Images

6. Everything Everywhere All at Once, 2022 г., Приключенски филм/Сай-фай

7. Nitram, 2021 г., Драма/Психологическа драма

Nitram е истинска престъпна история, която се развива в предградията на Австралия.

9. Paris, 13th District, 2021 г., Романтика/Драма

Новият филм на Жак Одиар е черно-бяла драма, в която се разказва за млади хора в един от пренебрегваните квартали на Париж.

10. Севернякът (The Northman), 2022 г., Екшън/Приключенски филм

Аня Тейлър-Джой Източник: Getty Images

Във филма участват известни актьори и актриси като Никол Кидман, Уилем Дефо, Александър Скарсгард, Аня Тейлър-Джой и Бьорк.

11. The Innocents, 2021 г., Ужаси/Драма

12. Downton Abbey: A New Era, 2022 г., Историческа драма

Филмът е продължение на филма Downton Abbey от 2019 г.

13. Елвис (Elvis), 2022 г., Драма/Мюзикъл

Елвис Пресли Източник: Getty Images

Дългоочакваният музикален биографичен филм – с участието на Остин Бътлър като краля на рокендрола и Том Ханкс като негов мениджър е на път към кината.