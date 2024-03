Мармотът Фил и съпругата му Филис станаха родители

М армотът Фил, който предрича настъпването на пролетта в САЩ от градчето Пънксътоуни, щата Пенсилвания, и съпругата му Филис станаха родители, съобщи Асошиейтед прес, като се позова на организацията, която се грижи за животното.

Клубът на мармота от Пънксътоуни обяви на страницата си във Фейсбук, че в сряда Филис е родила две здрави бебета. Няма информация за пола и имената на новородените.

Punxsutawney Phil, the spring-predicting groundhog, and wife Phyllis are parents of 2 babies https://t.co/qaccpV3vp3

Фил от Пънксътоуни става баща за първи път, бебетата са две, Фил и Филис създадоха семейство, написа Томас Дънкел, президент на Вътрешния кръг на мармота, който организира всяка година традиционното събитие с предсказанието на мармота.

Дънкел уточни, че член на клуба от намерил бебетата в събота, когато отишъл да нахрани Фил и Филис с плодове и зеленчуци.

Всяка година на 2 февруари сутринта Фил излиза от дупката си и според традицията, ако види сянката си, предстоят още шест седмици зима. Тази година той не видя сянката си и така прогнозира ранна пролет.

Фил е най-популярният мармот, който прогнозира настъпването на пролетта, но далеч не е единственият. Мармоти, които предвещават края на зимата, има в поне 28 американски щата и канадски провинции, отбелязва Асошиейтед прес.

Фил и Филис живеят в Мемориалната библиотека на Пънксътоуни, в пространство с контролирана температура. От клуба предвиждат да преместят семейството в по-просторно местообитание на територията на библиотеката.

Punxsutawney Phil is a dad! See the 2 groundhog pups welcomed by Phil and his wife, Phyllis https://t.co/2a7Lcncxej