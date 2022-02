Мармотът Фил видя сянката си, ето колко ще продължи зимата

М армотът Фил от град Пънксътоуни, щата Пенсилвания, прогнозира, че зимата ще продължи още шест седмици, предадe Асошиейтед прес.

Той изпълзя рано сутринта местно време от дупката си на хълма Гоблърс Ноб

край градчето, което се намира на около 100 километра от щатската столица Пистбърг, и изпълни задължението си в Деня на мармота.

Хиляди хора от всички части на САЩ и от други държави се бяха събрали в очакване на прогнозата на Фил. Негови "приближени" го събудиха, нетърпеливи да узнаят дали мармотът ще види сянката си.

Легендата гласи, че ако Фил я види, то зимата ще продължи още шест седмици,

а ако не - пролетта ще подрани. Днес мармотът видя сянката си и с това предсказа, че пролетта няма да дойде по-рано.

Punxsutawney Phil, the weather prognosticating groundhog, predicted six more weeks of winter during the 136th celebration of Groundhog Day on Gobbler's Knob in Punxsutawney, PA. pic.twitter.com/Nn71VmfNXG