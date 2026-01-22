Любопитно

Какво се случва с червата ви, ако ядете кисело мляко всеки ден?

Киселото мляко е ферментирала храна, която често съдържа пробиотици, полезни за храносмилането

22 януари 2026, 07:00
Какво се случва с червата ви, ако ядете кисело мляко всеки ден?
К иселото мляко е ферментирала храна, която често съдържа пробиотици, полезни за храносмилането. Но какво всъщност се случва с тялото ви, когато киселото мляко стане ежедневен навик?

Как киселото мляко подобрява здравето на червата

Поддържа разнообразен микробиом

Червата съдържат трилиони микроорганизми, които влияят не само на храносмилането, но и на имунитета и дори на здравето на мозъка. Киселото мляко с живи и активни култури „храни“ полезните бактерии и увеличава тяхното разнообразие.

Колкото по-разнообразен е микробиомът, толкова по-ниско е нивото на възпаление и рискът от хронични заболявания - диабет, сърдечни заболявания и някои видове рак.

Защитава чревната лигавица

Пробиотиците в киселото мляко спомагат за поддържането на силна чревна бариера, която предотвратява навлизането на вредни вещества в тялото и намалява възпалението.

Може да облекчи запека

Редовната консумация на кисело мляко с пробиотици може да подобри чревната подвижност. Проучванията показват, че хората, които са консумирали кисело мляко с няколко щама пробиотици ежедневно, съобщават за намалени симптоми на запек, подуване на корема и коремна болка.

Кога киселото мляко може да бъде вредно

Киселото мляко не е за всеки. Хората с лактозна непоносимост могат да изпитват газове, подуване на корема или диария. Въпреки че киселото мляко съдържа по-малко лактоза от млякото, понякога е по-добре да се изберат алтернативи без лактоза или на растителна основа.

Сладките кисели млека с много добавена захар или подсладители също могат да причинят проблеми. Те могат да влошат чревните състояния и да повлияят негативно на нивата на кръвната захар.

Как да изберем най-здравословното кисело мляко

  • Потърсете думите „живи и активни култури“ и списък с бактериални щамове на етикета.
  • Изберете натурално или гръцко кисело мляко без добавена захар;
  • Избягвайте продукти с дълъг срок на годност и изкуствени подсладители.

Как да ядем кисело мляко с ползи

Комбинирайте го с храни, богати на фибри: горски плодове, плодове, ядки и семена.

Ако искате нещо сладко, по-добре е сами да добавите малко мед или плодове. Най-важното е редовността: малките порции всеки ден работят по-добре от редките, но големи.

Източник: rbc.ua    
