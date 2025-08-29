Любопитно

„Ефектът на платото": Защо тялото „блокира" отслабването

Макар и демотивиращо, явлението има ясни научни обяснения

29 август 2025, 06:33
„Ефектът на платото“: Защо тялото „блокира“ отслабването
С пазвате диета, тренирате редовно, но теглото ви не помръдва? Това е добре познат проблем, наречен „ефект на платото“. Макар и демотивиращо, явлението има ясни научни обяснения.

Ето и причините:

  • Защо теглото спира да намалява?

Когато отслабвате, тялото ви се съпротивлява и се опитва да се върне към предишното си равновесие. Това се дължи на четири основни фактора:

1. Адаптивна термогенеза

Организмът възприема загубата на тегло като заплаха и забавя метаболизма, за да пести енергия. В резултат се нуждаете от по-малко калории, за да продължите напред, отколкото в началото на режима си.

2. Хормонални промени

Нивата на лептин (хормонът на ситостта) намаляват, а тези на грелин (хормонът на глада) се повишават. Така се чувствате по-гладни и по-малко сити, което може да доведе до преяждане.

3. Поведенчески фактори

Ограниченията, стресът и психологическата умора често водят до несъзнателно нарушаване на диетата и до забавяне на резултатите.

4. Промени в телесния състав

С времето организмът забавя разграждането на мазнините (липолиза) и намалява способността на мускулите да изгарят енергия, което прави по-нататъшното отслабване по-трудно.

  • Как да преодолеете „ефекта на платото“: съвети от експерти

За да продължите да отслабвате здравословно, е нужен цялостен и балансиран подход:

  • Балансирайте физическата активност

Съчетавайте кардио тренировки (150–300 минути седмично) със силови упражнения, за да изградите мускулна маса и да ускорите метаболизма. Включвайте и ежедневна лека активност като ходене.

  • Проверете здравословното си състояние

Заболявания като хипотиреоидизъм или хормонални дисбаланси (свързани с инсулин, кортизол, естроген) могат да възпрепятстват отслабването. Консултирайте се с ендокринолог.

  • Анализирайте приема на лекарства

Някои медикаменти (стероиди, антидепресанти, лекарства за диабет) могат да доведат до качване на килограми. Не прекратявайте лечението сами – обсъдете възможни алтернативи с лекар.

  • Контролирайте стреса и емоциите

Хроничният стрес и емоционалното хранене са сериозни бариери. Ако ви е трудно да се справите сами, потърсете помощ от психолог или психотерапевт.

  • Създайте персонализиран хранителен план

Универсалните диети рядко са ефективни. Професионален диетолог може да изготви режим, съобразен с вашите нужди, предпочитания и здравословно състояние.

  • Ограничете алкохола

Алкохолните напитки съдържат „скрити“ калории (около 150 ккал в чаша вино), повишават апетита за нездравословна храна и нарушават съня, което увеличава желанието за сладко.

