Източник: Джъстин Трюдо е „луд по Кейти Пери“ и я смята за „перфектната жена“

Б ившият канадски премиер Джъстин Трюдо очевидно е влюбен до уши в поп звездата Кейти Пери.

„Той е луд по нея и смята, че тя е перфектната жена“, споделя източник. „Двамата имат много общи неща – от политиката и децата до любовта към френската кухня.“

Неочакваната двойка направи първата си публична поява заедно тази седмица в прочутото парижко кабаре „Crazy Horse“, където отпразнуваха 41-вия рожден ден на Пери.

Justin Trudeau ‘crazy’ about Katy Perry, thinks she’s ‘the perfect woman’: sources https://t.co/noPNDbY9y6 pic.twitter.com/sUfLK5TWQF — Page Six (@PageSix) October 28, 2025

„Между тях определено прехвърчат искри“, коментира източникът. Политикът и изпълнителката на хита "Dark Horse" за първи път породиха слухове за романтична връзка още през юли, когато бяха забелязани да вечерят в изискания ресторант Le Violon в Монреал.

Няколко дни по-късно Трюдо бе видян да наблюдава как Пери се качва на сцената по време на концерта ѝ от турнето „Lifetime“ в Bell Centre в Монреал.

Източник разкри пред People през август, че Пери и Трюдо са почувствали „моментална връзка“.

По-рано този месец певицата и бившият депутат от района Папино бяха заснети прегърнати на яхтата си край бреговете на Санта Барбара, Калифорния. Трюдо подаде оставка като министър-председател на Канада през януари, след близо десетилетие на власт.

Той се раздели със съпругата си Софи Грегоар през 2023 г., след 18 години брак.

„Той отново сее див овес“, споделя източник от висшето общество пред Page Six. „Свободен е от оковите на поста и брака си.“

„Не мисля, че някой, който го познава, би се изненадал, че Джъстин излиза с известна личност“, добавя друг източник. „Това е вдъхновено от баща му – буквално му е в ДНК-то.“

Our narcissistic former Prime Minister Trudeau is officially dating Katy Perry!



Well, well!

pic.twitter.com/pAbxg5J7IG — Alexandra Lavoie (@ThevoiceAlexa) October 26, 2025

Бившият канадски премиер Пиер Трюдо, който почина през 2000 г., е имал връзки с редица известни жени, сред които Барбра Стрейзънд и Ким Катрал.

Канадската колумнистка Шинан Говани, която от години следи семейство Трюдо, каза пред Page Six по-рано този месец:

„Никой, който познава Джъстин или го наблюдава през годините, не си е представял, че след премиерския пост ще започне да излиза с „обикновен човек“.“

„Той е неразривно свързан със светлината на прожекторите и е свикнал да се движи сред елита. Беше толкова често нападан тук, в Канада – и често несправедливо – че мисля, че вече изобщо не го интересува какво ще кажат хората за него“, допълва тя.

Katy Perry & Justin Trudeau are officially dating. pic.twitter.com/z1YaAkWt80 — Pop Crave (@PopCrave) October 26, 2025

Пери се раздели с годеника си Орландо Блум това лято. Двамата бяха заедно десет години.

Бившите партньори имат петгодишна дъщеря – Дейзи Доув, родена през август 2020 г.

Трюдо и бившата му съпруга Софи имат три деца: 18-годишния Ксавие, 16-годишната Ела-Грейс и 11-годишния Адриен.