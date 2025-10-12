Новата двойка, за която всички говорят: Кейти Пери и Джъстин Трюдо

М узикалната звезда Кейти Пери и бившият премиер на Канада Джъстин Трюдо наскоро бяха забелязани да се целуват на разкошната яхта на певицата, потвърждавайки романтичната си връзка, пише американското издание New York Post.

На снимки, публикувани от Daily Mail в събота, 40-годишната изпълнителка на „Firework“ в изрязан черен бански се наслади на на страстна целувка с Трюдо, облечен само с дънки, на яхтата на изпълнителката.

Друга снимка показва как 53-годишния бивш министър-председател прегръща задните части на Кейти Пери,

докато стоят прегърнати на горната палуба на яхтата. На още една снимка 40-годишната Пери е обвила ръце около врата на Трюдо, докато той изглежда гали бузата ѝ.

Katy Perry and Justin Trudeau are dating 😳 pic.twitter.com/kBDAfcRtTN — Cielo 🇺🇸🇵🇷 (@CieloBonit) October 11, 2025

Според съобщенията, горещите снимки са направени край бреговете на Санта Барбара, Калифорния, в края на септември от турист на преминаваща лодка. „Тя спря лодката си до малка обществена лодка за наблюдение на китове, след което те започнаха да се целуват“, казва свидетел на срещата пред Daily Mail.

„Не разбрах с кого е, докато не видях татуировката на ръката на мъжа и веднага разбрах, че е Джъстин Трюдо“,

добавя свидетелят.

Katy Perry and shirtless Justin Trudeau get hot and heavy on singer’s yacht https://t.co/uKJd6tMraj pic.twitter.com/2TKchm4rad — Page Six (@PageSix) October 11, 2025

Представители на Трюдо и Пери не отговориха веднага на молбите на Page Six за коментар. Певицата и политикът за първи път предизвика слухове за романс през юли, когато бяха забелязани на интимна вечеря в Монреал. Видяха ги и да се разхождат в парка Маунт Роял, преди да се появят снимки на Трюдо от разпродаденото турне на Пери „Lifetime“ в Канада.

🚨 Deep State Celebrity Shill Katy Perry spotted having Dinner with Deep State Political Shill Justin Trudeau in Montreal, Canada pic.twitter.com/GdpsGfokIN — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) July 29, 2025

През август източник каза пред Daily Mail, че романсът вече е претърпял спад след бурните спекулации и медийното внимание около вечерята им. „Тя е заета, той е зает“, каза вътрешен човек пред изданието. „Те имат много неща, които се случват, и новостта е отшумяла“. Източникът сподели също, че двамата са си пишели съобщения „нонстоп“ през целия юли.

„Но няма нищо негативно в това“, добавиха те. „Те просто вече не са в постоянна комуникация. Това може да се промени, но засега е такова, каквото е. Нещата се охладиха“.

🔥🚨BREAKING: Former Canadian Prime Minister Justin Trudeau was spotted attending Grammy award winning singer Katy Perry’s show. This comes after the two were spotted having dinner together a few days ago which appears to solidify the dating rumors. pic.twitter.com/sBqp5tTJ8p — Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) July 31, 2025

Пери се раздели със звездата от „Властелинът на пръстените“ Орландо Блум през юни

след близо десетилетие заедно. Те имат 5-годишна дъщеря Дейзи Доув.

Трюдо, междувременно, се раздели със съпругата си от 18 години, Софи Грегоар, през 2023 г. Бившата двойка има двама синове Ксавие, на 17 години, и Адриен, на 11 години, и дъщеря Ела-Грейс, на 16 години.