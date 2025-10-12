Любопитно

Новата двойка, за която всички говорят: Кейти Пери и Джъстин Трюдо

Двамата наскоро бяха забелязани да се целуват на разкошната яхта на певицата

12 октомври 2025, 12:27
Кейти Пети и Джъстин Трюдо   
Източник: БТА/AP

М узикалната звезда Кейти Пери и бившият премиер на Канада Джъстин Трюдо наскоро бяха забелязани да се целуват на разкошната яхта на певицата, потвърждавайки романтичната си връзка, пише американското издание New York Post.

На снимки, публикувани от Daily Mail в събота, 40-годишната изпълнителка на „Firework“ в изрязан черен бански се наслади на на страстна целувка с Трюдо, облечен само с дънки, на яхтата на изпълнителката.

Друга снимка показва как 53-годишния бивш министър-председател прегръща задните части на Кейти Пери,

докато стоят прегърнати на горната палуба на яхтата. На още една снимка 40-годишната Пери е обвила ръце около врата на Трюдо, докато той изглежда гали бузата ѝ.

Според съобщенията, горещите снимки са направени край бреговете на Санта Барбара, Калифорния, в края на септември от турист на преминаваща лодка. „Тя спря лодката си до малка обществена лодка за наблюдение на китове, след което те започнаха да се целуват“, казва свидетел на срещата пред Daily Mail.

„Не разбрах с кого е, докато не видях татуировката на ръката на мъжа и веднага разбрах, че е Джъстин Трюдо“,

добавя свидетелят.

Представители на Трюдо и Пери не отговориха веднага на молбите на Page Six за коментар. Певицата и политикът за първи път предизвика слухове за романс през юли, когато бяха забелязани на интимна вечеря в Монреал. Видяха ги и да се разхождат в парка Маунт Роял, преди да се появят снимки на Трюдо от разпродаденото турне на Пери „Lifetime“ в Канада.

През август източник каза пред Daily Mail, че романсът вече е претърпял спад след бурните спекулации и медийното внимание около вечерята им. „Тя е заета, той е зает“, каза вътрешен човек пред изданието. „Те имат много неща, които се случват, и новостта е отшумяла“. Източникът сподели също, че двамата са си пишели съобщения „нонстоп“ през целия юли.

„Но няма нищо негативно в това“, добавиха те. „Те просто вече не са в постоянна комуникация. Това може да се промени, но засега е такова, каквото е. Нещата се охладиха“.

Пери се раздели със звездата от „Властелинът на пръстените“ Орландо Блум през юни

след близо десетилетие заедно. Те имат 5-годишна дъщеря Дейзи Доув.

Трюдо, междувременно, се раздели със съпругата си от 18 години, Софи Грегоар, през 2023 г. Бившата двойка има двама синове Ксавие, на 17 години, и Адриен, на 11 години, и дъщеря Ела-Грейс, на 16 години.

