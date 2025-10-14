Кейти Пери разкри романса си с Джъстин, Софи Трюдо със загадъчно послание

К ейти Пери сякаш наруши мълчанието си относно романса си с Джъстин Трюдо, като направи закачлив коментар по време на концерта си в зала The O2 Arena в Лондон в понеделник, пише английското издание „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

Поп звездата, която през уикенда беше заснета да се целува и гушка с бившия премиер на Канада на своята 24-метрова яхта Caravelle край бреговете на Санта Барбара, Калифорния, се обърна към публиката по време на световното си турне Lifetimes.

Във видео, получено от The Sun, 40-годишната Кейти казва: „Лондон, Англия, вие сте такива в понеделник вечер след цял ден на работа и цял ден в училище

Нищо чудно, че все се влюбвам в англичани... но вече не!“.

SOMEONE PROPOSED TO KATY PERRY ON STAGE OMG HELP 😭😭 pic.twitter.com/ebqwIHx4BD — . (@likeathornrose) October 13, 2025

Певицата също така получила изненадващо предложение за брак от фен по време на концерта, но била принудена да откаже. Тя се засмяла и казала: „Иска ми се да беше ме попитал преди 48 часа“.

Кейти и привлекателният бивш премиер предизвикаха слухове за зараждаща се романтична връзка още през юли, когато бяха забелязани на интимна вечеря в ресторант Le Violon в Монреал — само седмици след като тя обяви раздялата си с годеника си, актьорът Орландо Блум.

Just when you thought Katie Perry’s acting roles couldn’t get any worse pic.twitter.com/0KqAT2QKt1 — jussy (@PTruthspeaker) October 13, 2025

След това всичко утихна... поне до този уикенд, когато Daily Mail публикува ексклузивни снимки на двойката, целуваща се и прегръщаща се на борда на яхтата на Кейти. Очевидец, който направил снимките миналия месец, разказва:„Тя приближи лодката си до малък туристически кораб за наблюдение на китове, а после започнаха да се целуват. Не разбрах веднага с кого е, докато не видях татуировката на ръката на мъжа – тогава осъзнах, че това е Джъстин Трюдо“.

След страстния момент, бившата съпруга на Джъстин – Софи, сподели загадъчно послание за „пускането“ на любовта

в нова публикация в социалните мрежи. 50-годишната телевизионна водеща Софи говори за изкуството да не се вкопчваш в любовта в пост в Instagram, качен в понеделник.

Тя написа: „Понякога забравяме, че нищо, което обичаме, не е предназначено да бъде задържано завинаги. Хората, местата, дори моментите, които някога са ни се стрували безкрайни, нали? Времето ни учи да не се вкопчваме в тях – но ние го правим. Аз също, защото да държиш изглежда по-безопасно, отколкото да пуснеш“.

Софи продължава: „Но любовта никога не е била притежание – тя винаги е била присъствие. Настоящият момент. И когато пуснем това, което не можем да задържим, правим място за истинската връзка, близостта, спомена, урока. Една единствена усмивка може да отеква цял живот, както и скръбта да живее там. Загубих баща си през изминалата година и усещам, че със скръбта идва и благодатта.

Може би най-дълбокият урок на любовта е този – да стоим с отворено сърце пред преходността. Да почетем това, което е било, и да се доверим, че пускането също е форма на запазване – вътре в нас, където нищо не може да бъде изгубено“.

Софи и Джъстин се разделиха през август 2023 г. след 18 години брак.

Двамата имат двама сина – 18-годишния Ксавие и 11-годишния Адриен, както и дъщеря Ела-Грейс на 16 години.

Кейти, която има петгодишна дъщеря – Дейзи Дов Блум, се раздели с актьора от Карибски пирати Орландо Блум по-рано тази година. Преди това тя беше омъжена за комика Ръсел Бранд от 2010 до 2012 г.