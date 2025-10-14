Любопитно

Кейти Пери разкри романса си с Джъстин, Софи Трюдо със загадъчно послание

Поп звездата беше заснета през уикенда да се целува и гушка с бившия премиер на Канада на своята 24-метрова яхта Caravelle край бреговете на Санта Барбара, Калифорния

14 октомври 2025, 09:55
Кейти Пери разкри романса си с Джъстин, Софи Трюдо със загадъчно послание
Кейти Пери и Джъстин Трюдо   
Източник: БТА/AP

К ейти Пери сякаш наруши мълчанието си относно романса си с Джъстин Трюдо, като направи закачлив коментар по време на концерта си в зала The O2 Arena в Лондон в понеделник, пише английското издание „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

Поп звездата, която през уикенда беше заснета да се целува и гушка с бившия премиер на Канада на своята 24-метрова яхта Caravelle край бреговете на Санта Барбара, Калифорния, се обърна към публиката по време на световното си турне Lifetimes.

Във видео, получено от The Sun, 40-годишната Кейти казва: „Лондон, Англия, вие сте такива в понеделник вечер след цял ден на работа и цял ден в училище

Нищо чудно, че все се влюбвам в англичани... но вече не!“.

Певицата също така получила изненадващо предложение за брак от фен по време на концерта, но била принудена да откаже. Тя се засмяла и казала: „Иска ми се да беше ме попитал преди 48 часа“.

Кейти и привлекателният бивш премиер предизвикаха слухове за зараждаща се романтична връзка още през юли, когато бяха забелязани на интимна вечеря в ресторант Le Violon в Монреал — само седмици след като тя обяви раздялата си с годеника си, актьорът Орландо Блум.

След това всичко утихна... поне до този уикенд, когато Daily Mail публикува ексклузивни снимки на двойката, целуваща се и прегръщаща се на борда на яхтата на Кейти. Очевидец, който направил снимките миналия месец, разказва:„Тя приближи лодката си до малък туристически кораб за наблюдение на китове, а после започнаха да се целуват. Не разбрах веднага с кого е, докато не видях татуировката на ръката на мъжа – тогава осъзнах, че това е Джъстин Трюдо“.

След страстния момент, бившата съпруга на Джъстин – Софи, сподели загадъчно послание за „пускането“ на любовта

в нова публикация в социалните мрежи. 50-годишната телевизионна водеща Софи говори за изкуството да не се вкопчваш в любовта в пост в Instagram, качен в понеделник.

Тя написа: „Понякога забравяме, че нищо, което обичаме, не е предназначено да бъде задържано завинаги. Хората, местата, дори моментите, които някога са ни се стрували безкрайни, нали? Времето ни учи да не се вкопчваме в тях – но ние го правим. Аз също, защото да държиш изглежда по-безопасно, отколкото да пуснеш“.

Софи продължава: „Но любовта никога не е била притежание – тя винаги е била присъствие. Настоящият момент. И когато пуснем това, което не можем да задържим, правим място за истинската връзка, близостта, спомена, урока. Една единствена усмивка може да отеква цял живот, както и скръбта да живее там. Загубих баща си през изминалата година и усещам, че със скръбта идва и благодатта.

Може би най-дълбокият урок на любовта е този – да стоим с отворено сърце пред преходността. Да почетем това, което е било, и да се доверим, че пускането също е форма на запазване – вътре в нас, където нищо не може да бъде изгубено“.

Софи и Джъстин се разделиха през август 2023 г. след 18 години брак.

Двамата имат двама сина – 18-годишния Ксавие и 11-годишния Адриен, както и дъщеря Ела-Грейс на 16 години.

Кейти, която има петгодишна дъщеря – Дейзи Дов Блум, се раздели с актьора от Карибски пирати Орландо Блум по-рано тази година. Преди това тя беше омъжена за комика Ръсел Бранд от 2010 до 2012 г.

Кейти Пери Джъстин Трюдо романс концерт яхта Софи Трюдо раздяла бивш премиер Лондон звездни новини
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

Той: - Мога да ти сваля луната, звездите, цялата вселена... Тя: - Ама ти верно нямаш пари!
