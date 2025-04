Джордж Клуни: С Амал „все още не сме се карали“ след 10 години брак

Б рачното щастие на Джордж Клуни и Амал Клуни продължава да е непокътнато и, по думите на актьора, между тях все още не е имало нито един спор.

Докато рекламира дебюта си на Бродуей в пиесата "Лека нощ и късмет", 63-годишният Джордж сподели, че той и Амал, за която се ожени през 2014 г., „прекарват наистина страхотно живота си заедно“.

George Clooney Insists He and Amal 'Still Haven't' Had an Argument After 10 Years of Marriage https://t.co/xpr8E7nzXC

В разговора с водещата Гейл Кинг актьорът говори и за техните близнаци — Александър и Ела: „Децата ни са на седем, скоро ще навършат осем — това е страхотна възраст. Те са изключително любопитни и забавни. Всеки родител мисли, че неговите деца са най-прекрасни — а нашите наистина ни разсмиват.“

Джордж си припомни как по време на предишно интервю със 70-годишната Кинг е споделил, че с 47-годишната Амал никога не са се карали: „Помня, че бяхме тук заедно и тогава казахме, че никога не сме имали спор. Е, все още не сме се карали“, каза той. „Дори се шегуваме, че се опитваме да намерим повод за караница!“

„Чувствам се изключителен късметлия, че срещнах тази невероятна жена“, добави Джордж. „Чувствам се така, сякаш съм ударил джакпота. Няма ден, в който да не си помисля, че съм най-щастливият човек на света. Просто е прекрасно.“

Когато Джордж и Амал гостуваха в CBS Mornings през септември 2022 г., той отново подчерта, че поддържането на здрав брак с Амал е „лесно“: „Най-лесното нещо в живота ни досега. Никога не сме се карали.“

Амал също се включи: „За някои от приятелите ни това е направо вбесяващо. Имам братовчед, който всеки път, когато се видим, първият му въпрос е ‘А вие карахте ли се вече?’, още преди да ни поздрави.“

По това време Гейл Кинг попита: „Сериозно? Никога не сте имали спор?“

На което Джордж се пошегува през смях: „Искаш ли да започнем сега? Ще се почувстваш ли по-добре?“

George Clooney returned to CBS Mornings on Monday, April 21 to discuss his broadway debut in Good Night, and Good Luck, and had an update on the couple’s lack of conflict: Still, there’s no fighting. https://t.co/Pc6A2gf0s6