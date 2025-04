„Лека нощ и късмет“: Джордж Клуни дебютира на Бродуей без Амал до себе си

Д жордж Клуни разкри причината, поради която съпругата му Амал не присъства на премиерата на неговия дебют на Бродуей – пиесата „Лека нощ и късмет“, състояла се в Ню Йорк в четвъртък вечер.

63-годишният актьор сподели пред репортери, че 47-годишната Амал е останала у дома, тъй като „се грижи за децата“.

George Clooney reveals why wife Amal skipped his Broadway ‘Good Night, and Good Luck’ opening night https://t.co/kcDBjjs7mI pic.twitter.com/O0jjwuCX4P

Той не коментира защо двамата не са ангажирали детегледачка – нещо, което се предполага, че са правили в миналото, когато Амал често го е придружавала на премиери и официални събития. Семейството, което има 7-годишни близнаци – Александър и Ела – временно се е преместило в Ню Йорк, за да подкрепя Клуни по време на участието му в спектакъла. Актьорът е не само сред изпълнителите, но и автор на сценария на пиесата, базирана на едноименния филм от 2005 г.

В оригиналната лента Клуни режисира, е съавтор на сценария и играе редом с Робърт Дауни Джуниър, Франк Лангела, Джеф Даниелс, Патриша Кларксън и Дейвид Стратеърн.

Историята проследява известния сблъсък между легендарния журналист и телевизионен водещ Едуард Р. Мъроу и сенатор Джоузеф Маккарти по време на антикомунистическата кампания през 50-те години. Фразата „Лека нощ и късмет“ е емблематичното прощално обръщение на Мъроу. Във филма Клуни изиграва ролята на продуцента Фред У. Френдли.

В сценичната адаптация той поема ролята на самия Мъроу – персонажът, за който Дейвид Стратеърн получи номинация за "Оскар" през 2006 г.

