Джона Хил стана татко

П риятелката на актьора Джона Хил - Оливия Милар, роди първото им дете, съобщи ЮПИ.

Представител на Хил потвърди новината, но не разкри нито пола, нито името на бебето.

Хил и Милър започнаха да се срещат преди около година и Милър беше снимана с наедряло коремче през март. Те не са предоставяли подробности за връзката си, нито за очакваното бебе.

Милър е дъщеря на модела Есме Маршал и притежава онлайн магазин за дрехи.

Джона Хил е известен с филмите "Не поглеждай нагоре", "Кешбол", "Истинска история", "Суперяки".

