Джеръми Ренър: Инцидентът със снегорина е по моя вина

Н оминираният за "Оскар" актьор Джеръми Ренър каза, че ужасяващият инцидент със снегорин на Нова година, при който се размина на косъм от смъртта, е по негова вина, предаде Ройтерс. Той също така се извини на близките си, че ги е подложил на това изпитание.

В интервю, излъчено по телевизия Ей Би Си, актьорът сподели, че е управлявал машината, след като я използвал да изтегли един от семейните камиони от снега на пътното платно.

Когато снегоринът е започнал да се плъзга по леда, Джеръми Ренър се е разтревожил за безопасността на племенника си Алекс, който току-що е бил откачил веригите, свързващи камиона и снегопочистващата машина. Актьорът е извадил единия си крак от снегорина, за да погледне назад към Алекс, и не е натиснал ръчната спирачка. Тогава е изгубил опора и е паднал от кабината.

