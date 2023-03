"Сега тялото ще си почине от волята ми": Ренър с обнадеждаващо видео

Д жереми Ренър прави големи стъпки към възстановяването си от инцидента със снегорин през януари, който го остави с тежки наранявания.

Актьорът от "Ястребово око" сподели видео, което показва как ходи на бягаща пътека, отбелязвайки първия път, когато феновете виждат Ренър на крака след животозастрашаващия инцидент преди близо три месеца.

„Сега е моментът тялото ми да си почине и да се възстанови от волята ми“, написа той в краткотрайна снимка от 26 март в Instagram.

Той сподели същото видео в Twitter, пишейки, че сега трябва да намери "други неща", за да заема времето си, за да може тялото му да се възстанови.

52-годишният Ренър е теглил камиона на племенника си от снега по частен път близо до къщата си в Рино, Невада, когато се е случил инцидентът, се казва в доклад на шерифа на окръг Уошо, публикуван през януари.

I now have to find OTHER things to occupy my time so my body can recover from my will. #minduful #intended #recovery pic.twitter.com/TuDFSMVJHY