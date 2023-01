Близки на Джеръми Ренър: Можеше да умре

С поред приятели на филмовата звезда състоянието на Джереми Ренър е много по-тежко, отколкото се съобщаваше досега, след като той беше ранен от снегорин докато почистваше сняг малко преди Нова година. Това съобщава Daily Mail.

Ренър е помагал на закъсал член на семейството, чиято кола се е повредила близо до имението му край езерото Тахо, Невада, когато върху него е връхлетяла 14 330-килограмова машина за почистване на сняг.

Тогава представители на Ренър заявиха как той е получил тъпа гръдна травма и ортопедични наранявания и след операция е в критично, но стабилно състояние.

Сега обаче приятели твърдят, че нараняванията на Ренър са много по-тежки, отколкото някой знае, и че той "почти е умрял", докато е чакал да пристигне помощ.

В социалните мрежи Ренър не спира да получава пожелания за бърза възстановяване и да показва своя позитивизъм на феновете си чрез постове и временни снимки.

В петък Ренър сподели болнични кадри, на които се вижда как го карат на кола за компютърна томография или ядрено-магнитен резонанс. Под видеото, на което го придвижват към голям високотехнологичен апарат за образна диагностика, Ренър написа: "Пожелавам на всички вас една много специална нощ".

Вторият сезон на пясъчната драма на екшън звездата "Кметът на Кингстаун" дебютира по Paramount+ в неделя вечер, а публикация за нея в в социалните мрежи даде възможност на приятелите и феновете му да отправят още добри пожелания към Ренър.

Звездата от "Hurt Locker" е в болница от Нова година, когато беше транспортиран със самолет до медицинско заведение, след като беше "напълно смазан" от 14 000-килограмовия снегорин.

'Това е много по-лошо, отколкото хората смятат. Джереми е много наясно с факта, че едва не е умрял там', казва източник пред RadarOnline.

"Дясната страна на гърдите на Джереми е смачкана, а горната част на торса му е тотално смазана. Освен това е имал тежка рана на главата, която е кървяла, и нараняване на крака".

Съобщава се, че актьорът е наясно със степента на нараняванията си и му предстои дълъг път на възстановяване, като според приятелите му може да отнеме до две години, преди да се върне в бойна форма.

Jeremy Renner thanks the medical ICU team, where he has been recovering since his accident, in Instagram story. (Via- @JeremyRenner IG) pic.twitter.com/plHjBqQzBe

"Джереми изпитваше силни болки и имаше затруднения с дишането" - казва източник пред RadarOnline. "Той знаеше, че е в лошо състояние и че може да не успее да излезе от него".

"Говори се, че увреждането на гръдния кош на Джереми е било толкова значително, че е трябвало да бъде реконструирано по време на операция", продължава източникът.

Досега той е претърпял две операции и вероятно през следващите седмици ще се наложи да направи още една на крака си. Лекарите са склонни да разсрочват операциите, за да дадат време на естествения оздравителен процес на организма да се задейства.

Членовете на семейството на Ренър са до него, включително майка му Керли и сестра му Ким, още от инцидента. Те му помагат да се забавлява, докато актьорът се лекува.

"Джереми се справя добре. Той е доста упоен и има тръби, които му помагат да диша, но е боец и е решен да се справи с това", казва семейството му.

В понеделник Ренър сподели в социалните мрежи снимка на заснежената обстановка в езерото Тахо. 52-годишният актьор от "Кметът на Кингстаун" заяви, че му липсва неговото "щастливо място".

Миналата седмица сестра му, Ким, сподели пред People, че той работи усилено за възстановяване на здравето си с различни терапии в болницата.

Actor Jeremy Renner was helping to dig out a car that a family member had gotten stuck in the snow when he was injured in a snowplow accident. On Tuesday, he offered a message to fans from his hospital bed, saying he sends "love to you all." https://t.co/H34WJEWwU0 pic.twitter.com/xwNhLmkyg8