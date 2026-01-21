Дженифър Лопес даде пари на бездомен мъж след скандала с Glambot

Д женифър Лопес мило даде пари на бездомен мъж само дни след драмата, която се разрази с Glambot на наградите „Златен глобус“, пише Daily Mail.

56-годишната актриса, която наскоро беше критикувана за поведение си, беше забелязана в Лос Анджелис да дава пари на неназован минувач от ултра-рядката си чанта Hermès, която се продава за над 80 000 долара.

Тя бръкна в синята си чанта от крокодилска кожа Hermès Kelly Sellier, за да дари пари на бездомния мъж.

Лопес изглеждаше стилно, носейки сиво сако върху прилепнал бял топ, широки сини дънки и кафяви кожени ботуши на ток.

Заедно с много скъпата си дизайнерска чанта, тя носеше и чифт авиаторски очила, докато се качваше в пикап.

Правата й коса бе сресана на среден прът, демонстрирайки младежката си кожа с минимален грим.

В началото Лопес подмина мъжа, за да се качи в SUV-а, но когато той се приближи до нея, тя бързо свали прозореца и му даде пачка пари.

After stepping out of a business meeting in Los Angeles, #JenniferLopez got into her waiting SUV when a homeless man nearby recognized her and rushed over, calling her by name and telling her how much he loved her. J.Lo rolled down the window and handed him a crisp bill—how much… pic.twitter.com/gGTro7DHDh — backgridus (@BackgridUS) January 21, 2026

Неназованият мъж бил много развълнуван от щедростта на звездата и възкликнал: „Не ме интересува, обичам те. Благодаря ти, Дженифър. О, да, скъпа“.

Излизането ѝ на показ дойде, след случката ѝ с режисьора на „Glambot“ по E! Коул Уолисър на червения килим на наградите „Златен глобус“ миналата седмица стана популярно по всички грешни причини.

Daily Mail се е свързвал многократно с представители на Лопес по въпроса, но те са отказали коментар.

Съвсем наскоро, в неделя, Уолисър се обърна към спора, представяйки своята версия за случилото се.

Стотици коментари, публикувани в Instagram профила на Уолисър заедно с клипа, обвиниха 56-годишната Лопес в „грубост“.

Зрителите останаха бесни, след като стриктно монтираното видео показа как певецът и актрисата „игнорират“ Уолисър, докато той я подготвя за снимката в Glambot.

Уолисър, който отговаряше за високоскоростната камера, създаваща бляскави изображения на известни личности на забавен каданс, поздрави Лопес, която отговори, сякаш промърморвайки „Здравей, радвам се да те видя“, докато гледаше надолу.

Jennifer Lopez was filmed giving away money to a homeless man who approached her car in LA today. pic.twitter.com/HoDx0l6Q2T — Pop Crave (@PopCrave) January 21, 2026

„@jlo, прояви малко възпитание“, написа един човек.

„Такъв сноб. Трудно е да се гледа“, каза друг, докато един възмутен фен заяви: „Тя дори не го погледна.“

Уолисър започна видео публикацията в неделя, като предложи „интернет просто да се успокои“.

Канадският режисьор увери феновете си, че няма проблем с начина, по който Лопес реагира: „Не го приех лично. В този момент не се почувствах грубо“.

Той продължи: „Мисля, че има няколко неща, които допринесоха за тази идея. Първо, тя просто се зае с работата. Килимът беше затворен. Тя е готова да влезе вътре. Знаеше какво ще направи. Взе позицията“.

„Просто е жалко, че позицията беше такава, че тя беше обърната с гръб към мен. Така че, докато говоря с нея, тя гледа настрани, но се готви за преместването“.

Уолисър добави: „Знаех какво прави тя.“

„Знаех, че се приготвя. Знаех, че е късно. Тъкмо го преживяваме. Този момент не ми се стори груб“.

Уолисър ясно заяви, че позирането за Glambot е нещо, което една знаменитост може свободно да избере да прави или да не прави.

„Всеки, който спре за Glambot, вече го харесвам, защото отделя време да прави моите неща и това е щедро от твоя страна, защото не е нужно да го правиш“, сподели той.

Червените килими са „като цяло лудост“, отбеляза той, добавяйки: „Просто е наистина луда среда.“

„Когато хората попаднат на Glambot, понякога не знаят на какво се натъкват. И не говоря само за Джей Ло, говоря за куп известни личности от миналото.“

Той подчерта: „Тези известни личности са на работа. Те са там, за да направят нещо, за да промотират предаването си, да бъдат гост, да бъдат водещи... те работят.“