Дженифър Лопес даде пари на бездомен мъж след скандала с Glambot

56-годишната актриса, която наскоро беше критикувана за поведение си, беше забелязана в Лос Анджелис да дава пари на неназован минувач

21 януари 2026, 12:54
Източник: Getty Images

Д женифър Лопес мило даде пари на бездомен мъж само дни след драмата, която се разрази с Glambot на наградите „Златен глобус“, пише Daily Mail.

56-годишната актриса, която наскоро беше критикувана за поведение си, беше забелязана в Лос Анджелис да дава пари на неназован минувач от ултра-рядката си чанта Hermès, която се продава за над 80 000 долара.

Тя бръкна в синята си чанта от крокодилска кожа Hermès Kelly Sellier, за да дари пари на бездомния мъж.

Лопес изглеждаше стилно, носейки сиво сако върху прилепнал бял топ, широки сини дънки и кафяви кожени ботуши на ток.

Заедно с много скъпата си дизайнерска чанта, тя носеше и чифт авиаторски очила, докато се качваше в пикап.

Правата й коса бе сресана на среден прът, демонстрирайки младежката си кожа с минимален грим. 

В началото Лопес подмина мъжа, за да се качи в SUV-а, но когато той се приближи до нея, тя бързо свали прозореца и му даде пачка пари.

Неназованият мъж бил много развълнуван от щедростта на звездата и възкликнал: „Не ме интересува, обичам те. Благодаря ти, Дженифър. О, да, скъпа“.

Излизането ѝ на показ дойде, след случката ѝ с режисьора на „Glambot“ по E! Коул Уолисър на червения килим на наградите „Златен глобус“ миналата седмица стана популярно по всички грешни причини.

Daily Mail се е свързвал многократно с представители на Лопес по въпроса, но те са отказали коментар. 

Съвсем наскоро, в неделя, Уолисър се обърна към спора, представяйки своята версия за случилото се.

Стотици коментари, публикувани в  Instagram профила на Уолисър  заедно с клипа, обвиниха 56-годишната Лопес в „грубост“.

Зрителите останаха бесни, след като стриктно монтираното видео показа как певецът и актрисата „игнорират“ Уолисър, докато той я подготвя за снимката в Glambot. 

Уолисър, който отговаряше за високоскоростната камера, създаваща бляскави изображения на известни личности на забавен каданс, поздрави Лопес, която отговори, сякаш промърморвайки „Здравей, радвам се да те видя“, докато гледаше надолу.

„@jlo, прояви малко възпитание“, написа един човек. 

„Такъв сноб. Трудно е да се гледа“, каза друг, докато един възмутен фен заяви: „Тя дори не го погледна.“

Уолисър започна видео публикацията в неделя, като предложи „интернет просто да се успокои“.

Канадският режисьор увери феновете си, че няма проблем с начина, по който Лопес реагира: „Не го приех лично. В този момент не се почувствах грубо“.

Той продължи: „Мисля, че има няколко неща, които допринесоха за тази идея. Първо, тя просто се зае с работата. Килимът беше затворен. Тя е готова да влезе вътре. Знаеше какво ще направи. Взе позицията“.

„Просто е жалко, че позицията беше такава, че тя беше обърната с гръб към мен. Така че, докато говоря с нея, тя гледа настрани, но се готви за преместването“.

Уолисър добави: „Знаех какво прави тя.“

„Знаех, че се приготвя. Знаех, че е късно. Тъкмо го преживяваме. Този момент не ми се стори груб“.

Уолисър ясно заяви, че позирането за Glambot е нещо, което една знаменитост може свободно да избере да прави или да не прави.

„Всеки, който спре за Glambot, вече го харесвам, защото отделя време да прави моите неща и това е щедро от твоя страна, защото не е нужно да го правиш“, сподели той.

Червените килими са „като цяло лудост“, отбеляза той, добавяйки: „Просто е наистина луда среда.“

„Когато хората попаднат на Glambot, понякога не знаят на какво се натъкват. И не говоря само за Джей Ло, говоря за куп известни личности от миналото.“

Той подчерта: „Тези известни личности са на работа. Те са там, за да направят нещо, за да промотират предаването си, да бъдат гост, да бъдат водещи... те работят.“

Източник: Daily Mail    
