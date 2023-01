Дженифър Кулидж получи наградата „Бухнал пудинг“

А мериканската актриса Дженифър Кулидж, чиято кариера се възроди след наградата „Еми“ за ролята й на Таня Маккуоид-Хънт в прочутия сериал на НВО „Белият лотос“, беше обявена за Жена на годината за 2023 г. от театралната трупа „Бухнал пудинг“ на Харвардския университет, предаде АП.

Jennifer Coolidge has been named the 2023 Woman of the Year by Harvard University’s Hasty Pudding Theatricals. https://t.co/zJuvF1oXyu