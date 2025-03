Край на слуховете за аферата с Барак Обама: Дженифър Анистън с нов мъж в живота си

Д женифър Анистън продължава напред и може би дори има нов мъж в живота си.

Звездата от „Приятели“ е била забелязана с едно от най-популярните лица в Холивуд и слуховете вече набират скорост.

Наскоро Дженифър Анистън беше забелязана да вечеря три часа с Педро Паскал в Западен Холивуд. Двойката разпали слухове за запознанства, тъй като прекара доста време заедно през уикенда.

Анистън не е оповестявала публично връзката си от раздялата си с Джъстин Теру през 2018 г. Преди това тя беше омъжена за Брад Пит в началото на 2000 г.

Междувременно Педро Паскал държи личния си живот сравнително в тайна. Преди това обаче той е бил свързван с актрисите Мария Дизиа, Лена Хийди и Робин Тъни.

Двойката беше заснета да излиза от бар „Тауър“ в емблематичния хотел „Сънсет Тауър“ в събота вечер, изглеждайки стилно и дълбоко завладени в разговор.

Докато Анистън запази характерната си естетика на готино момиче с черна кожена жилетка върху бяла тениска, съчетана с черни панталони с маншети и ботуши, Паскал беше също толкова модерен в кожено яке, дънки и мокасини.

Въпреки че вътрешен източник сподели ексклузивно пред Page Six: „Между Дженифър Анистън и Педро Паскал няма никакъв романс. Те се уважават взаимно като артисти, но това е строго платонично и не се срещат“. Спекулира се, че присъствието на Паскал може да означава и гостуване на Анистън и Рийз Уидърспун в хита на Apple TV+ „Сутрешното шоу“.

Изглежда обаче, че излизането на Джен с Педро е сложило край на слуховете за романса ѝ с Барак Обама.

Слухът за романтиката:

От близо година насам се носят слухове, че Барак Обама и Дженифър Анистън уж са в полезрението на другия. Този слух се появи за първи път миналата година, след като списание InTouch публикува атрактивен материал, озаглавен „Истината за Джен и Барак“, и който отново набра скорост след съобщенията, намекващи за възможни проблеми между Барак и Мишел Обама. Въпреки че нямаше съществени доказателства в подкрепа на твърдението за тяхна афера, слухът от време на време отново си проправя път в интернет.

At first, I laughed this off as a rumor. Now I’m seeing articles everywhere saying Jennifer Aniston’s DM’s to friends admitting her affair with Barack Obama have been leaked. Is this actually real? pic.twitter.com/feXZ5JqTjs