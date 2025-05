Мъж разби с кола портата на дома на Дженифър Анистън

В ластите задържаха мъж, след като се разби с автомобил в портата на дома на Дженифър Анистън в Бел Еър,пише CNN.

Според полицаят Джеф Лий, говорител на полицейското управление в Лос Анджелис, инцидентът се е случил в понеделник около 12:20 ч. местно време (PT) на улица Airole Way, в блок 900 – район в Бел Еър, луксозен квартал на Лос Анджелис.

Лий уточни, че на телефон 911 е постъпил сигнал за “заподозрян в опит за взлом”, който с колата си е форсирал входната порта към резиденцията.

JUST IN: Man arrested after crashing car through gates of Jennifer Aniston's Los Angeles home



Police say the suspect was detained by security until officers arrived.



Aniston was home at the time of the incident, according to TMZ. pic.twitter.com/11uvIjRQzQ