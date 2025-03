Бившият съпруг на Дженифър Анистън сключи брак на тайна церемония

Д жъстин Теру сключи брак осем години след развода си с Дженифър Анистън.

През уикенда 53-годишната звезда от Running Point се ожени тайно за актрисата Никол Брайдън Блум, 30, на интимна плажна церемония в Тулум, Мексико.

Двойката, която беше свързана романтично за първи път през февруари 2023 г., изглеждаше щастлива и влюбена, докато споделяше първите си мигове като младоженци пред най-близките си хора. Въпреки че списъкът с гости беше ограничен, любимият питбул на Теру – Кума, когото той осинови от приют след урагана Харви, присъстваше на събитието.

Jennifer Aniston's ex-husband Justin Theroux, 53, secretly marries 30-year-old girlfriend in front of a very special guest https://t.co/mYX8gLsdIf