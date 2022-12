Джеймс Камерън пропусна премиерата на "Аватар" заради COVID-19

Д жеймс Камерън беше принуден да пропусне премиерата на филма „Аватар: Природата на водата“ в Лос Анджелис, след като според съобщенията е дал положителна проба за COVID-19.

James Cameron to skip L.A. Premier of 'Avatar: The Ways of Water' as he is infected with COVID Read more: https://t.co/5Ar0GcC05U #JamesCameron #AvatarTheWayOfWater #Avatar pic.twitter.com/1CLfiQby5x

Режисьорът съобщи новината и се извини на феновете по време на събитие в Природонаучния музей на окръг Лос Анджелис, според The Hollywood Reporter.

Това се случва в момент, когато Камерън и актьорският състав на "Аватар" продължават глобалното си турне за популяризиране на дългоочакваното продължение на блокбъстъра, след като го започнаха на премиерата в Лондон миналата седмица.

Звездите Сам Уортингтън, Зоуи Салдана, Сигорни Уивър и Кейт Уинслет бяха заснети на синия килим на събитието в Лос Анджелис, но Камерън отсъстваше.

Говорейки чрез видеовръзка, Камерън каза на присъстващите в музея, че се е почувствал зле по време на полета от Токио и не е искал да "застрашава" другите, след като е дал положителна проба, съобщи THR.

James Cameron will not be attending the Hollywood premiere of his highly anticipated sequel “Avatar: The Way of Water” after he tested positive for COVID-19. | @DCruzINQ

