Дженифър Лопес ще разкаже историята на бляскавите жени, живели в хотел "Барбизон"

П евицата и актриса Дженифър Лопес работи по нов телевизионен проект - сериал за стрийминг платформата Amazon Prime VIdeo, съобщи сайтът Дедлайн.

Поредицата, озаглавена "Backwards in Heels", ще проследи вдъхновяващата и непреходна история на бляскавите жени, които са живели в хотел "Барбизон" в следвоенен Ню Йорк.

