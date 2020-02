Джей Ло развълнува феновете си със снимка

К огато Дженифър Лопес се появи в почивката на "Супербоул" по-рано този месец, тя доказа на света, че възрастта не е от значение. Тя и Шакира изнесоха спектакъл, който зрителите дълго ще помнят, пишат от сп. "Elle".

В неделя Джей Ло отново привлече вниманието на феновете си. 51-годишната певица сподели в Инстаграм селфи, на което не се притеснява да се покаже по бански.

Към снимката Дженифър написа, че е "отпочинала и презаредена".

След изпълнението си на "Супербоул" обаче Лопес получи критики от част от публиката, която смяташе, че шоуто е било неподходящо, особено за деца.

Певицата коментира за "Variety", че не е съгласна с критиците и добави, че тя и Шакира са майки, които мислят за децата си, когато творят изкуство.

