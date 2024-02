Дъщерята на милиардера Роман Абрамович е сгодена?

Д ъщерята на милиардера Роман Абрамович предизвика слухове за годеж. Такова заключение направиха британски медии, когато в интернет се появиха нови снимки на 32-годишната Анна с пръстен, подобен на годежен.

Момичето беше забелязано в Лондон, след като пазаруваше в универсалния магазин Harrods. До нея се намираше неизвестен мъж, който носеше пазарски чанти - вероятно асистент или охранител на Анна. Не е известно кой е годеникът, личният живот на Анна Абрамович е грижливо пазен.

Roman Abramovich's daughter Anna sparks engagement rumours as she flashes giant diamond on her ring finger during Harrods shopping spree https://t.co/vWUsFM21TX pic.twitter.com/Zbk4mcvKZV