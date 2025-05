Съседите на Меган Маркъл разкриха как се държи тя

Ж ителите на престижния квартал Монтесито в Калифорния отправят критики към Меган Маркъл и принц Хари, посочвайки, че двойката прави твърде малко за местната общност, въпреки че често използва града като фон за своите публични и бизнес проекти, предаде SkyNews.

43-годишната Меган и 40-годишният Хари обитават разкошен имот с живописна гледка към океана и планината – локация, превърнала се в естествен декор за множество техни инициативи, след като напуснаха британското кралско семейство. Наскоро Маркъл дори е наела втори дом в Монтесито, за да заснеме готварския си сериал за Netflix – "С любов, Меган".

Въпреки близо петгодишното си присъствие в ексклузивното крайбрежно градче, част от местните споделят, че не усещат Членовете на Съсекс като част от общността. Дългогодишният жител Ричард Минеардс коментира пред Paris Match, че Меган „не играе играта на общността“.

„Тя култивира много контролиран образ. Гледа внимателно всяка поява, всяка дума, всеки жест“, добавя той. „Тук, в Монтесито, ценим земноста дори у известните. Опра Уинфри например редовно се появява на благотворителни събития. Меган не участва в подобни инициативи.“

Семейство Съсекс придоби имението си с 16 спални за около 21 милиона австралийски долара през юни 2020 г., но изглежда все още не са изградили трайни връзки с местните жители.

Монтесито е популярен дом и на други световни звезди, включително Опра, като разстоянието до Холивуд е над два часа път с кола. Въпреки това, според Минеардс, принц Хари е значително по-активен сред съседите.

„Хари винаги е очарователен, дружелюбен, с характерния уиндзорски акцент“, казва той. „Той се усмихва, ръкува се, разменя приветливи думи. Виждали сме го да разхожда детето си по плажа, да пие кафе в органични кафенета или да кара велосипед из хълмовете.“

Критиките към двойката не са нещо ново. Преди около две години местният ветеран Франк Макгинити разказа, че е бил категорично „отхвърлен“ на портата на комплекса на Хари и Меган, когато се е опитал да представи на двойката филм за историята на района.

