„Истории за цял живот“: Меган Маркъл и принц Хари отбелязаха 7 години брак

М еган Маркъл отпразнува седмата годишнина от сватбата си с принц Хари с трогателна публикация в социалните мрежи, включваща невиждани досега снимки от живота им заедно – и с двете им деца.

43-годишната херцогиня на Съсекс сподели в понеделник в Instagram серия от лични моменти, съпроводени от послание под звуците на емблематичния хит на The Proclaimers – „I’m Gonna Be (500 Miles)“.

„Седем години брак. Живот, пълен с истории“, написа звездата от „Костюмари“ (Suits). „Благодарим на всички вас – близки и далечни – които ни обичате и подкрепяте през цялата ни любовна история. Ценим ви. Честита годишнина! ❤️“

Публикацията включваше колаж от отпечатани снимки, закрепени на вдъхновяваща дъска, придружени от ръкописни бележки с красивата калиграфия на Меган. На една от тях пише: „Нашата любовна история“, а друга съдържа текст, наподобяващ сватбените й клетви към Хари.

Сред снимките личи селфи от 2016 г. – годината, в която започва романтичната им връзка. Следват кадри от различни етапи на живота им – включително с техните деца, 6-годишният принц Арчи и 3-годишната принцеса Лилибет.

В публикацията е включен и кадър от пътуване на двойката в Ботсвана, както и снимка, на която Хари държи малкия Арчи, до текста на песента „Stand By Me“ на Бен Е. Кинг – същата, която звуча на сватбата им.

