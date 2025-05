Меган Маркъл за майчинството: Не е както си го представях

Б ившата актриса Меган Маркъл разкри в най-новия епизод на подкаста ѝ, че раждането на деца „не е било както си го е представяла“, добавяйки, че е „толкова важно децата ми да ме виждат като работеща майка“, пише английското издание „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

Херцогинята на Съсекс каза, че си е представяла как „ще произнесе реч с бебе на бедрото си“, преди да стане майка на принц Арчи през май 2019 г.

Говорейки в последния епизод на подкаста си „Изповеди на една жена основател“, тя добави, че реалността е била различна и „е имала много външни неща, които са се случвали“.

Меган обсъди майчинството с Касандра Търсуел, основателката на Kitsch, марка, създаваща екологични продукти за грижа за косата и козметични аксесоари за жени.

