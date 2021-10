Дъщерята на Бил Гейтс се омъжи, сватбата струва "поне $2 милиона"

Д женифър Гейтс - най-голямата дъщеря на съоснователя на "Майкрософт" Бил Гейтс и бившата му съпруга Мелинда, се омъжи за египетския състезател по конен спорт Найел Насар, съобщи сп. "Пийпъл".

Церемонията се е състояла в Ню Йорк. На нея са присъствали и двамата родители на младоженката, въпреки че финализираха развода си през август.

Melinda, Bill Gates walk Jennifer Gates down the aisle in lavish weekend wedding festivities #FamilyTime #@AGACollegePrep #Family [Video] https://t.co/zLzsWeh3BN

Мелинда Гейтс активно е участвала в подготовката на сватбата, според източници на изданието. Тя била много близка с най-голямата си дъщеря.

Според информации в световните медии сватбата е струвала "поне 2 милиона долара".

Дженифър Гейтс (25 г.) и Найел Насар (30 г.) обявиха годежа си през януари м.г. Той предложил брак на възлюбената по време на ски ваканция.

Двамата са учили в Станфордския университет, а връзката им е от 2017 г.

Освен Дженифър Бил и Мелинда Гейтс имат още две деца - син Рори (22 г.) и дъщеря Фийби Адел (19 г.).

EXCLUSIVE: Bill and Melinda Gates walk daughter Jennifer Gates down the aisle for her SECOND wedding ceremony https://t.co/GNKF04BWsZ pic.twitter.com/OZR2hZx6NY