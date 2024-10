Дърво на 3775 години разкри тайна за спасяването на планетата

К акво може да ни каже едно древно дърво за опазването на бъдещето?

Всъщност, доста.

Според нов анализ на парче дърво на впечатляващите 3775 години е открит нов и евтин начин да се намалят парниковите емисии в природата.

Често чуваме за значението на дърветата в борбата срещу изменението на климата - те активно извличат въглероден диоксид от въздуха за фотосинтеза, използвайки го за генериране на енергия или за растеж.

Проблемът идва, когато дървото умре- тогава то не само вече не извлича въглерод от атмосферата, но и го освобождава с неочаквано високи темпове.

“В момента 8% от въглерода в горите се съхранява в мъртви дървета", обясни горският еколог Йорг Мюлер.

Като част от голям екип, анализиращ разлагането на мъртвата дървесина, Мюлер помогна да се разкрие огромният мащаб на въглеродните емисии, отделяни от тези мъртви дървета.

Шокиращото е, че е повече от количеството, отделяно от изкопаемите горива всяка година.

“Разбрахме, че годишното освобождаване на въглерод от мъртва дървесина е около 115 процента от въглерода, освободен от хората", каза той.

Ето обаче въпроса: можем ли да направим нещо по въпроса? Дърветата може да са в състояние да живеят стотици или дори хиляди години, но сляпата надежда, че всички те ще се окажат дълголетници, не е практична. Алтернатива обаче може да бъде просто да ги погребем.

“Хората са склонни да мислят, ‘Кой не знае как да изкопае дупка и да зарови дърво?’” каза Нинг Зенг, професор в катедрата по атмосферни и океански науки на Университета на Мериленд и водещ изследовател в новия анализ.

“Но помислете колко дървени ковчези са били погребани в човешката история. Колко от тях са оцелели?” той посочи.

И благодарение на случайното откриване през 2013 г. на това древно дърво– находка, която Зенг описа като “чудо”, сега имаме по-добра представа какви трябва да бъдат тези условия.

